Alexandru, copilul din Sebeșu de Jos dat dispărut de familie, este căutat de sute de persoane. Polițiști, pompieri, jandarmi, salvamontiști, vânători, echipe din cadrul primăriei și o mulțime de voluntari s-au mobilizat și îl caută pe băiețelul de 5 ani în zona Ruscă, în pădure și la râu. Vremea este extrem de nefavorabilă, plouă torențial și este frig, iar oamenii speră la o minune.

Alarma s-a dat luni, în jurul orei 19:20, atunci când tatăl băiețelului a sunat la 112 și anunțat că fiul lui a dispărut. „La data de 11 mai a.c., în jurul orei 19:20, prin apel 112, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au fost sesizați de către tatăl minorului cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orei 18:00 fiul său, ZERESTEA TOMA ALEXANDRU, în vârstă de 5 ani, domiciliat în localitatea Sebeșul de Jos, a plecat de lângă acesta într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni”, a transmis Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

De atunci, copilul a fost căutat neîncetat, însă fără vreun rezultat. Până marți, la ora 10:30, el nu a fost găsit.

Mobilizare impresionantă: sute de oameni îl caută pe Alexandru

Activitățile de căutare sunt în plină desfășurare în acest moment, sute de oameni venind în sprijinul familiei lui Alexandru. „Aproximativ 130 de persoane (cadre MAI și voluntari) au fost mobilizate în teren pentru găsirea minorului”, spunea Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, la ora 08:00.

Inclusiv forțe din cadrul ISU Sibiu participă la căutări. „În sprijinul forțelor prezente deja la fața locului, se mai deplasează la misiunea de căutare a minorului dispărut, încă 20 de pompieri care vor efectua căutări terestre. În total la fața locului vor fi 30 de pompieri și 5 scafandri”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

A fost chemat, încă de aseară, un elicopter pentru a survola zona, și au fost folosite și drone pentru a acoperi un perimetru mai mare de căutare. (DETALII AICI)

S-au mobilizat toți oamenii din localitate, pompierii-voluntari, motocicliști enduro, vânătorii și angajații primăriei. Andreea Anghel, primarul comunei Turnu Roșu, de care aparține satul Sebeșu de Jos, spune că toată noaptea băiatul a fost căutat.

„Nu am făcut nicio pauză, de aseară de la ora 19:30, de când am aflat, și până în acest moment, l-am căutat. Eu am venit să mă schimb, fiindcă ne-a prins ploaia, a rămas viceprimarul, iar imediat merg înapoi. Am fost amândoi acolo și toată echipa de voluntari de la SVSU, inclusiv angajați ai primăriei, dar căutările nu au dus la rezultate fericite. Plouă cu găleata în acest moment, e absolut îngrozitoare vremea. Eu sper din tot sufletul că o minune se poate întâmpla și îl vom găsi pe Alexandru”, a precizat primarul Anghel.

Cum și unde s-a pierdut

Copilul se afla, luni după-amiază, cu tatăl lui, în extravilanul localității, în zona cunoscută drept Ruscă. Bărbatul lucra la împrejmuirea unui teren, iar băiețelul de 5 ani se juca în apropiere. La un moment dat, fără să își dea seama, copilul a plecat de lângă el. Când a remarcat că lipsește, a început să îl strige și să îl caute, dar Alexandru era de negăsit. Atunci a decis să alerteze autoritățile.

„Nu s-a pierdut în pădure, ci într-o zonă de șes, aflată la baza pădurii. Acolo sunt multe grădini închise, iar tatăl lui lucra la împrejmuirea unui teren. Băiețelul era cu el și, din spusele tatălui, l-a scăpat din ochi câteva clipe, iar când și-a dat seama că nu îl mai vede, a plecat să îl caute. O oră și jumătate l-a căutat singur, sperând că îl găsește, apoi a anunțat sătenii, iar informația a ajuns și la noi, iar ulterior au fost anunțate și forțele de ordine, poliția, pompierii, salvamont, jandarmi. Eu m-am ocupat de alarmarea Fondului de Vânătoare. Cred că au fost sute de oameni la căutări, am pierdut numărul la un moment dat, nu pot estima câte echipe de oameni au fost împărțite în acel perimetru”, a spus primarul Andreea Anghel.

Temeri din cauza urșilor

Băiețelul a fost căutat inclusiv de scafandri, în râul din zonă. Deși apa nu este, în general, adâncă, există o porțiune periculoasă. Copilul nu a fost însă găsit acolo. „A fost căutat de 3 ori și în râu, de două ori ieri și o dată în această dimineață. Ieri era noapte și întuneric și am vrut să ne asigurăm că nu e acolo. Băiețelul are 1 metru înălțime, iar într-un loc, râul este mai adânc și periculos, dar nu a fost acolo. În rest, în afară de acea zonă, apa nu e mare, este râu de munte, cu apă maxim până la genunchi. Căutările au continuat fără încetare, în ciuda vremii. E frig, plouă cu găleată, și nu pot să mă gândesc cât de frig îi este acum băiatului”, a spus primarul.

De altfel, în pădurea din apropiere, unde este căutat Alexandru, a fost semnalată, în trecut, prezența urșilor. Oamenii se tem și iau în calcul și scenarii sumbre. Reprezentanții primăriei au alertat încă de luni seară și Fondul de Vânătoare, care participă la căutări. „Din păcate, aceasta este o zonă în care știm că urșii sunt prezenți, tocmai de aceea primul meu gând a fost să chem Fondul de Vânătoare în sprijinul nostru”, a adăugat primarul Andreea Anghel.

Mesaj RO-Alert: Sunați la 112 dacă îl vedeți!

Autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert de tip „Missing Child”. Cetățenii sunt rugați să sune de urgență la 112 dacă au informații despre băiețel.

Vă reamintim că micuțul se numește Zerestea Toma-Alexandru, are 5 ani, o înălțime de 1 metru, păr șaten, tuns scurt și ochi căprui. La data dispariției purta o bluză albastră, pantaloni sport gri și pantofi sport albaștri.