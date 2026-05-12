Tatăl lui Alexandru, băiețelul dispărut fără urmă la Sebeșu de Jos, l-a căutat toată noaptea pe fiul lui și spune că nu se va da bătut până nu îl va găsi. Omul a povestit ce s-a întâmplat luni când micuțul a plecat de lângă el.
Toma Zerestea, tatăl băiatului căutat de sute de oameni la Sebeșu de Jos, spune că luni după-amiază a mers în extravilanul localității pentru a repara un gard electric rupt. L-a luat cu el și pe fiul său, Alexandru, care s-a jucat în fața lui cât timp el a lucrat.
La un moment dat însă, băiatul a mers înainte pe cărare, iar după o curbă s-a făcut nevăzut.
„Am venit să repar un gard electric, pe care cineva l-a rupt, ca să dea drumul la animale. Când eram pe final, am pus trei pari, mai aveam unul de pus, băiețelul era la doi metri de mine, lângă cărare. Am pus parul, el a continuat pe cărare. Dat fiind faptul că până aici el mergea în fața mea, eu mergeam după el, s-a dus un pic mai în față, a luat curba și când m-am dus după el nu l-am mai găsit”, a povestit Toma Zerestea.
Omul a început să își strige fiul cu disperare, dar nu i-a răspuns nimeni. Alexandru vorbește în limbile engleză și spaniolă, dar înțelege și româna.
„L-am strigat, a intrat prin tufe și n-a mai fost de găsit. Probabil nu m-a auzit, pentru că el comunică, nu avem probleme de comunicare cu copilul. E adevărat că vorbește mai puțin în romană, vorbește mai mult în engleză și spaniolă, dar când l-am strigat mai devreme în zi mi-a răspuns, nu am avut nicio problemă. Nu știu ce s-a putut întâmpla”, a explicat tatăl băiatului dispărut.
Tatăl copilului nu a închis un ochi toată noaptea. Și-a căutat băiatul neîncetat, de la ora 19:30 și până marți după-amiază. Nu se va da bătut până nu îl va găsi.
„Nu am prea ieșit cu el în natură, nu l-am prea adus pe aici cu mine. Acum a venit că a fost timpul scurt, știam că stau numai un pic. L-am căutat, am văzut că nu dăm de el și am sunat la 112. În perimetrul în care ar fi putut să fie nu l-am găsit. Eu cunosc foarte bine zona, dar n-am idee ce s-ar fi putut întâmpla. Nu mă dau bătut, de aseară sunt aici, nu am fost deloc acasă și nu o să mă duc până nu îl găsim”, a spus Toma Zerestea, tatăl băiețelului dispărut.
