Federația Română de Fotbal a expus marți trofeul ”Cupa României” în centrul Sibiului, dar și la Muzeul Astra.

Trofeul pus în joc miercuri, de la ora 20.00 pe ”Municipal” a ajuns de marți la Sibiu și a fost expus în două locuri simbolice, în Centrul Istoric și la Muzeul Astra.

Foto: Cupa României Betano

Marți dupa-amiază, trofeul a ajuns pe ”Municipal”, unde cele echipe au programat antrenamentul oficial.

”Trofeul Cupei României Betano a ajuns la Sibiu și, înainte de stadion, a poposit în Centrul Istoric și la Muzeul Astra, oferind imagini spectaculoase în culorile celor două finaliste. O fuziune perfectă între fotbal, tradiție și patrimoniul istoric arhitectural național” se arată pe pagina oficială ”Cupa României Betano”.

În ultimul act din Cupa României 2026 se înfruntă Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. În sferturile de finală, ”șepcile roșii” au eliminat pe FC Hermannstadt, 2-1 pe Cluj Arena.

Stadionul Municipal din Sibiu găzduiește această partidă, care începe miercuri, 13 mai, la ora 20:00.

Universitatea Cluj are în vitrina cu trofee doar Cupa României cucerită în 1965, sub denumirea Ştiinţa Cluj. Universitatea Craiova are în palmares 8 trofee ale Cupei României. Penultimul trofeu al oltenilor a fost câștigat în ediția 2017-2018, când o învingeau pe Hermannstadt, aflată atunci în liga secundă.

Cele două echipe sunt în luptă directă și pentru titlul în Superliga. Craiova are un punct avans față de U Cluj, cu două etape înainte de finalul play-off-ului.