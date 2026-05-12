Vă informăm că în data de 13.05.2026, în contextul desfășurării evenimentului “Cupa României” de la Stadionul Municipal Sibiu, strada Școala de Înot va fi închisă, iar autobuzele de pe traseul 3 vor circula deviat în intervalul orar 18:00-23:59, după cum urmează:
Traseul 3
Dus: Staţia “Gară” – str. G-ral Magheru – str. Constituției – B-dul C. Coposu – str. Independenței – str. Constantin Noica – Calea Dumbrăvii – dreapta pe str. Lomonosov – oprire înainte de trecerea de pietoni de pe strada Lomonosov, pe partea hașurată, pentru îmbarcarea și debarcarea călătorilor.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Lomonosov, Sala Transilvania și Școala de Înot
- Autobuzele vor opri suplimentar înainte de trecerea de pietoni de pe strada Lomonosov
Întors: Str. Lomonosov – str. Justiției – Bulevardul Victoriei – Piața Unirii – giratoriu Piața Unirii – Piața Unirii – str. Tribunei – str. Mitropoliei – str. Al. Odobescu – str. Măsarilor – Piața Cibin – str. Malului – str. Turnului – str. Faurului – str. Ocnei – str. N. Teclu – str. Constituţiei – pe sub podul gării – Staţia “Gară”.
De asemenea, având în vedere deplasarea galeriei de suporteri către stadion, circulația mașinilor și a autobuzelor va fi oprită temporar de către organele de poliție în momentul trecerii acesteia pe anumite străzi și intersecții. Din acest motiv, autobuzele Tursib pot înregistra întârzieri. Pentru a vedea poziția în timp real a autobuzelor, vă recomandăm utilizarea aplicației SibiuBus.
