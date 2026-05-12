Fundașul dreapta de la ACS Mediaș, Alin Dohotariu (26 ani) a fost operat de ligamente și va lipsi de pe teren până la iarnă.
Echipa de Liga 3 ACS Mediaș a anunțat că jucătorul de bandă Alin Dohotariu a devenit indisponibil pentru o lungă perioadă. Fotbalistul medieșenilor a fost operat la menisc și ligament încrucișat de către medicul Daniel Albu, la Spitalul Regina Maria.
”Operația a fost realizată cu succes de către Dr. Daniel Albu, supraspecializat în chirurgie artroscopică, iar în perioada următoare Alin va începe recuperarea alături de Marian Rusu, kinetoterapeutul clubului nostru” se arată pe pagina oficială a clubului medieșean.
Cu o etapă înaintea finalului sezonului, ACS Mediaș 2022 este lider în play-out și va încheia seria de Liga 3 pe locul 5.
Echipa lui Cosmin Vâtcă a pierdut ultimele două meciuri de pe teren propriu, cu Muscelul Aro Câmpulung și Bascov. Sibienii vor încheia sezonul sâmbătă seara, la Dăești, echipă deja retrogradată.
