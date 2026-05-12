Pe scurt: Un tânăr fără pregătire avansată a rezolvat cu ajutorul ChatGPT una dintre cele mai dificile probleme din teoria numerelor, uimind comunitatea științifică.

Liam Price, în vârstă de 23 de ani, a introdus din curiozitate ipotezele lui Erdős într-un program de inteligență artificială pentru a vedea ce răspuns va genera.

Potrivit Mediafax, rezultatul a surprins unii dintre cei mai apreciați matematicieni din lume.

După 60 de ani de încercări eșuate de a rezolva o problemă din teoria numerelor, soluția a venit de la un tânăr fără pregătire științifică avansată, relatează Corriere della Sera.

Cu doar un abonament la ChatGPT, Liam Price a reușit ceea ce cele mai prestigioase departamente de matematică din lume nu au putut: să demonstreze una dintre cele mai complicate ipoteze formulate de Paul Erdős, matematicianul maghiar care a lăsat comunității științifice zeci de probleme nerezolvate.

Totul s-a întâmplat într-o după-amiază obișnuită, în timp ce Price petrecea timp la calculator. A deschis ChatGPT, a ales la întâmplare o ipoteză de pe site-ul dedicat lui Erdős, a introdus-o în IA și a așteptat.

„Nu știam despre ce era vorba”, a declarat el pentru Scientific American. „Pur și simplu încercam să rezolv problemele lui Erdős, cum mai fac uneori, introducându-le în AI ca să văd dacă reușește”.

În 2022, un matematician de la Stanford University reușise să demonstreze prima parte a problemei în cadrul doctoratului său. A doua parte însă a rămas fără soluție, la fel ca pentru toți cei care încercaseră înaintea lui.

Price i-a trimis răspunsul generat de AI unui student la matematică la University of Cambridge, care și-a dat imediat seama că avea în față ceva neobișnuit și i-a alertat pe experți. Un matematician de la University of California, Los Angeles, cunoscut pentru cercetările privind impactul inteligenței artificiale în matematică, a identificat motivul succesului ChatGPT: toți cei care abordaseră anterior ipoteza urmaseră aceeași serie de pași inițiali, o direcție care s-a dovedit greșită.

Inteligența artificială a ales însă o cale complet diferită, aplicând o formulă deja cunoscută în alte ramuri ale matematicii, dar pe care nimeni nu se gândise să o folosească aici. Totuși, răspunsul oferit de ChatGPT nu era perfect.

Potrivit lui Lichtman, acesta era chiar „destul de slab”, aproape imposibil de înțeles fără ochiul unui expert care să descifreze ce încerca IA-ul să demonstreze. Însă direcția era corectă.