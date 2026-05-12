Pe scurt: Șoferii români din alte țări UE nu vor mai fi obligați să revină acasă doar pentru ITP. Certificatul emis în alt stat va fi valabil cel mult șase luni.

Uniunea Europeană se pregătește să modifice regulile privind inspecția tehnică periodică (ITP), pentru a veni în sprijinul șoferilor care locuiesc într-un alt stat decât cel în care este înmatriculată mașina.

Potrivit adevarul.ro, proiectul legislativ a fost aprobat de comisia de transport și turism a Parlamentului European.

În forma actuală, propunerea permite ca un autoturism înmatriculat într-un stat membru să fie verificat tehnic în alt stat, dacă proprietarul se află acolo temporar sau locuiește pe termen lung. Certificatul emis într-o altă țară decât cea de înmatriculare va avea o valabilitate de cel mult șase luni. După această perioadă, șoferul va trebui să efectueze inspecția în statul în care este înregistrat vehiculul.

Măsura este gândită în special pentru cetățenii europeni care muncesc sau studiază în străinătate și care, în prezent, sunt obligați să revină în țara de origine doar pentru ITP. Eurodeputații propun ca această flexibilitate să se aplice atât autoturismelor, cât și autoutilitarelor.

Proiectul urmează să intre în faza de negocieri cu statele membre pentru stabilirea formei finale, iar Parlamentul European ar putea da aprobarea definitivă până la sfârșitul lunii mai 2026, conform calendarului estimat.

Dacă va fi adoptată, schimbarea va elimina necesitatea deplasărilor costisitoare pentru românii care trăiesc în alte țări europene și va reduce riscul de a circula cu ITP expirat. În contextul noilor reglementări, autoritățile din mai multe state europene au început deja să dezvolte sisteme digitale pentru verificarea rapidă a valabilității ITP-ului, așa cum s-a întâmplat și în România, unde Poliția va verifica din mers ITP-ul și asigurarea mașinilor, cu un nou sistem de scanare.