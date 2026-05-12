Un urs a distrus mai mulți stupi de albine duminică noaptea, în cartierul Gușterița din Sibiu. Proprietarul spune că nu este pentru prima dată când se confruntă cu astfel de probleme, un incident asemănător având loc și anul trecut, în aceeași perioadă.

Ursul a intrat în grădina sibianului în noaptea de duminică spre luni, într-o zonă aflată la mică distanță de case. Proprietarul spune că ursul a intrat pe teren în căutare de hrană, astfel a rupt gardul și a distrus mai multe familii de albine.

„Anul acesta, ca și anul trecut, a intrat pe proprietatea familiei mele încă un urs în zona Gușterița, foarte aproape de zona locuită, la aproximativ 200 de metri de oraș. De data aceasta, pagubele sunt mai mari decât anul trecut. Și anul trecut tot în luna mai s-a întâmplat”, a spus proprietarul.

Acesta estimează pagubele la aproximativ 1.000 de lei, însă spune că problema cea mai mare este teama că animalul va reveni. „Au fost distruse familii de albine și gardul. Paguba e de aproximativ 1.000 de lei, dar problema este să nu mai vină”, a adăugat sibianul.

Nu este primul incident de acest fel în zonă. În luna mai a anului trecut, un pui de urs a fost văzut de mai multe ori în Gușterița, iar pe 28 mai a fost surprins intrând pe proprietatea aceleiași familii.

În ultimele zile, un alt urs a fost observat dând târcoale prin cartier. Animalul a fost surprins de camerele de supraveghere montate pe casa unui sibian.

Cazul nu este unul izolat. Întreg județul Sibiu se confruntă, în această perioadă, cu o activitate intensă a urșilor. Înainte ca atenția să se mute din nou spre Gușterița, mai multe apariții au fost semnalate în Cartierul Arhitecților și în zonele limitrofe. Recent, un urs a fost văzut și la ieșirea din Sibiu spre Poplaca, iar un altul în zona fostei fabrici Seviș

