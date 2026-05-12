Pe scurt: Vacanțe la mare la prețuri mici: hoteluri de 2, 3 și 4 stele din toate stațiunile participă la programul „Litoralul pentru Toți”, valabil până pe 21 iunie 2026.

Ediția cu numărul 48 a programului „Litoralul pentru Toți” a început marți, 12 mai 2026, și se desfășoară până la data de 21 iunie 2026.

Potrivit Radio România, programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiștilor care preferă liniștea extrasezonului, celor care caută mini vacanțe de weekend și tuturor românilor care doresc să petreacă timp la mare la tarife reduse.

În cadrul programului, sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele din toate stațiunile de pe litoralul românesc, cu oferte adaptate pentru diverse categorii de turiști și bugete. Tarifele variază în funcție de stațiune, tipul de cazare și serviciile incluse, de la cazare simplă până la pachete cu mic dejun, pensiune completă sau all inclusive.

În stațiunea Eforie Nord, tarifele încep de la 42 lei pentru cazare fără masă, 90 lei pentru cazare cu mic dejun și 253 lei pentru pachet all inclusive. În Neptun Olimp, prețurile pornesc de la 48 lei pentru cazare fără masă, 121 lei cu mic dejun și 256 lei pentru all inclusive.

La Eforie Sud, turiștii pot găsi cazare de la 52 lei fără masă, 102 lei cu mic dejun și 261 lei pentru all inclusive. În Jupiter, tarifele pornesc de la 71 lei pentru cazare fără masă, 157 lei cu demipensiune și 223 lei pentru all inclusive.

În stațiunea Venus, prețurile încep de la 83 lei pentru cazare fără masă, 121 lei cu mic dejun și 256 lei pentru all inclusive. La Saturn, tarifele sunt de la 88 lei pentru cazare fără masă și 286 lei pentru all inclusive.

În Costinești, cazarea pornește de la 94 lei fără masă, iar pachetul all inclusive ajunge la 291 lei. Pentru stațiunea Mamaia, tarifele încep de la 62 lei pentru cazare fără masă, 78 lei cu mic dejun și 275 lei pentru all inclusive.

În Mamaia Nord, prețurile pornesc de la 122 lei pentru cazare fără masă, 160 lei cu mic dejun și 318 lei pentru all inclusive.

Programul „Litoralul pentru Toți” oferă pachete care pot include, în funcție de hotel, cazare simplă, mic dejun, pensiune completă, servicii all inclusive sau acces la facilități suplimentare. Ofertele sunt valabile până la 21 iunie 2026, iar rezervările se pot face direct la hotelurile participante sau prin agențiile de turism partenere.

Programul continuă tradiția edițiilor anterioare, oferind posibilitatea de a petrece vacanțe la mare la prețuri accesibile pentru toate categoriile de turiști. Detalii despre edițiile trecute pot fi găsite și în articolul Începe „Litoralul pentru Toți”: vacanțe la mare de la 53 lei/noapte din arhiva Ora de Sibiu.