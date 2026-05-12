Pe scurt: WhatsApp Plus aduce teme colorate, stickere animate și mai multe conversații fixate pentru utilizatorii iOS dispuși să plătească abonamentul lunar.

WhatsApp a lansat oficial WhatsApp Plus pentru utilizatorii de iOS, introducând un abonament lunar de 2,49 euro în Europa, potrivit Mediafax.

Noua versiune oferă opțiuni extinse de personalizare, în timp ce funcțiile de bază, precum mesageria, apelurile și criptarea end-to-end, rămân gratuite pentru toți utilizatorii.

WhatsApp Plus este un serviciu opțional, lansat după o perioadă de testare beta, și este disponibil treptat pentru publicul larg din Statele Unite. Abonamentul este rezervat exclusiv utilizatorilor privați, iar conturile Business nu au acces la această versiune, conform informațiilor publicate de Adnkronos.

Cea mai vizibilă noutate adusă de abonamentul WhatsApp Plus este posibilitatea de a modifica aspectul aplicației. Utilizatorii pot alege dintre 18 nuanțe cromatice diferite pentru meniuri și interfață, astfel încât verdele clasic WhatsApp poate fi înlocuit cu orice altă culoare din paleta disponibilă.

Planul Plus include și pachete exclusive de stickere animate, vizibile pe tot ecranul, chiar și pentru destinatarii care nu au abonament. Limita de conversații care pot fi fixate în partea de sus a crescut de la trei la douăzeci, facilitând accesul rapid la cele mai importante contacte. De asemenea, abonații primesc zece tonuri de apel noi, iar temele și notificările pot fi configurate simultan pentru toate conversațiile.

Prețul abonamentului în Europa este de 2,49 euro pe lună, iar unele piețe beneficiază de o perioadă de încercare gratuită. Durata perioadei de probă variază în funcție de țară.