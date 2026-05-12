Pe scurt: Asistenții medicali din Sibiu primesc recunoaștere pentru rolul lor esențial în îngrijirea pacienților. Managerul și directorul medical al spitalului subliniază importanța profesionalismului și empatiei în activitatea acestora.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a transmis marți, 12 mai 2026, un mesaj de apreciere adresat asistenților medicali, cu ocazia Zilei Internaționale a Asistenților Medicali.

Reprezentanții spitalului subliniază rolul esențial pe care îl au asistenții în îngrijirea pacienților, evidențiind profesionalismul, răbdarea și dedicarea de care dau dovadă zilnic.

Potrivit conducerii spitalului, asistenții medicali nu se limitează la actul medical propriu-zis, ci oferă sprijin și echilibru pacienților și familiilor acestora în momente dificile. Ei reprezintă legătura permanentă dintre pacient și echipa medicală, fiind prezenți în toate etapele îngrijirii și recuperării.

În special în domeniul pneumologiei, unde empatia și comunicarea sunt la fel de importante ca tratamentul, contribuția asistenților medicali este considerată deosebit de valoroasă. Prin atenție, responsabilitate și implicare, aceștia contribuie direct la calitatea serviciilor medicale și la siguranța pacienților.

„Cu ocazia zilei de 12 Mai, transmit întreaga mea apreciere tuturor asistenților medicali din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu. Activitatea lor presupune nu doar competență profesională, ci și multă empatie, echilibru și dedicare față de pacient. Le mulțumim pentru munca discretă, dar esențială, pe care o desfășoară în fiecare zi și pentru devotamentul cu care își exercită profesia”, a declarat Cristian Roman, managerul spitalului.

Dr. Lavinia Danciu, directorul medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, a subliniat importanța colaborării dintre medici și asistenți:

„În activitatea medicală, colaborarea dintre medici și asistenți este fundamentală pentru îngrijirea corectă și eficientă a pacienților. Asistenții medicali sunt cei care petrec cel mai mult timp alături de bolnavi, observă evoluția acestora și contribuie decisiv la actul medical. Profesionalismul și implicarea lor merită întreaga noastră apreciere, marți, 12 mai 2026, și în fiecare zi.”

Cu ocazia Zilei Internaționale a Asistenților Medicali, conducerea spitalului a transmis mulțumiri pentru grijă, răbdare și dedicare, recunoscând rolul esențial al asistenților medicali în echipa medicală.

