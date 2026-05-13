Pe scurt: Tinerii din Mediaș au acum șansa să-și construiască o casă pe terenuri oferite gratuit de Primărie, după o procedură transparentă de atribuire.

Primăria Municipiului Mediaș a organizat miercuri, 13 mai 2026, o tragere la sorți pentru atribuirea a 19 terenuri gratuite pentru tineri, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Acțiunea marchează finalizarea unei etape administrative lansate prin H.C.L. nr. 72/2026, prin care tinerii medieșeni primesc sprijin pentru a-și construi propria locuință în orașul natal.

Loturile atribuite fac parte din domeniul privat al municipiului și sunt situate într-o zonă aflată în plină dezvoltare urbanistică. Procedura a fost concepută pentru a asigura transparență totală, fiecare dintre cele 22 de bilete numerotate corespunzând unui lot de teren. Biletele extrase au inclus toate datele tehnice necesare: numărul lotului, numărul de Carte Funciară (C.F.), numărul cadastral și suprafața exactă a terenului.

După ce și-au aflat viitoarea adresă, beneficiarii pot începe demersurile legale pentru obținerea autorizațiilor de construcție și demararea lucrărilor. Potrivit Primăriei Mediaș, această inițiativă urmărește să contribuie la stabilitatea demografică și la dezvoltarea urbanistică a orașului.

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a declarat: „Pentru o totală transparență, 19 familii de tineri au primit miercuri, 13 mai 2026, terenuri gratuite pentru a putea să-și construiască o casă. Aceasta este o modalitate prin care încercăm să le oferim tinerilor șansa de a rămâne în municipiul Mediaș. Nu pot decât să-i felicit pe toți cei care au aplicat și să îndemn și alți tineri să se adreseze Primăriei Municipiului Mediaș dacă doresc să intre în posesia unui astfel de teren“.

Inițiativa vine într-un context în care autoritățile locale încearcă să ofere soluții pentru tineri, pe fondul preocupărilor legate de dezvoltarea urbană și de menținerea populației tinere în oraș.

