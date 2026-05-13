Bogdan Trif, președintele organizației județene a Partidul Social Democrat Sibiu, a transmis un comunicat de presă extrem de critic la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a împins România în recesiune și a contribuit la scăderea nivelului de trai al populației.

Liderul social-democrat susține că efectele crizei economice sunt resimțite direct de români, prin creșterea prețurilor, facturi mai mari și diminuarea puterii de cumpărare.

Potrivit acestuia, inflația ar fi ajuns la 10,7%, iar puterea de cumpărare a populației ar fi scăzut timp de nouă luni consecutiv. În același comunicat, președintele PSD Sibiu afirmă că România se află printre puținele state din Uniunea Europeană afectate de o „recesiune severă”.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Ilie Bolojan a băgat România în recesiune! Nu în statistici. În viața de zi cu zi a românilor.

Se vede în facturi.

Se vede la raft.

Se vede în portofelele oamenilor care muncesc și constată că, de la o lună la alta, trăiesc mai greu.

Inflația a explodat la 10,7% — de aproape 4 ori peste media europeană.Puterea de cumpărare s-a prăbușit după 9 luni consecutive de scădere.

România a ajuns printre singurele state din UE aflate în recesiune severă.

Acesta este falimentul guvernării Bolojan.

În timp ce alte țări din regiune cresc economic:

Bulgaria +2,9%

Cehia +2,1%

Ungaria +1,7%

Slovacia +0,9%

…România se afundă.

Reformele reale dezvoltă economia.

Reformele reale cresc nivelul de trai.

Reformele reale aduc stabilitate și încredere.

Ceea ce vedem astăzi este exact opusul:

scumpiri record, recesiune și sărăcirea populației.

Românii nu mai au nevoie de explicații tehnice. Ei simt deja criza în fiecare zi.

De aceea era necesară schimbarea lui Bolojan.

România are nevoie de măsuri care să protejeze economia națională și puterea de cumpărare a oamenilor, nu de politici care împing țara spre colaps.”