Alex, copilul dispărut de luni seara, este de negăsit de peste 36 de ore, iar căutările continuă în ritm alert.

Operațiunile de căutare și salvare au fost reluate miercuri dimineața, la ora 08:00, după ce în jurul orei 04:00 au fost suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

La această oră, peste 450 de forțe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, alături de voluntari, participă la o nouă operațiune de căutare.

Autoritățile fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care ar putea contribui la găsirea copilului, să apeleze de urgență numărul unic 112.

