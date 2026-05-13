Atmosfera finalei Cupei României se simte deja la Sibiu cu aproape 24 de ore înainte de fluierul de start. Marți seară, aproximativ 30 de suporteri ai Universității Cluj s-au adunat în Piața Mare, unde au făcut spectacol cu torțe, steaguri și scandări dedicate echipei favorite. Fanii „șepcilor roșii” au cântat minute în șir în centrul orașului, atrăgând privirile sibienilor și turiștilor aflați în zonă. Momentul a fost surprins și video.

Primele grupuri de suporteri au început să ajungă la Sibiu încă de marți, însă adevărata mobilizare este așteptată miercuri, în ziua meciului. Potrivit informațiilor publicate de Ora de Sibiu, aproximativ 4.000 de suporteri ai Universității Cluj vor veni în oraș pentru finala cu Universitatea Craiova. Și oltenii sunt așteptați în număr mare, astfel că Sibiul va deveni, pentru o zi, capitala fotbalului românesc.

Autoritățile au pregătit un plan special pentru desfășurarea evenimentului. Cele două galerii vor avea puncte separate de întâlnire și trasee diferite spre Stadionul Municipal, pentru evitarea incidentelor. Suporterii lui U Cluj urmează să se adune în zona Pieței Habermann, în timp ce fanii Universității Craiova vor avea ca punct de întâlnire parcarea Sălii Transilvania. De acolo, galeriile vor pleca organizat spre stadion, escortate de forțele de ordine.

În oraș vor fi mobilizați sute de jandarmi, polițiști, pompieri și agenți ai Poliției Locale. În plus, traficul va fi restricționat în mai multe zone din jurul stadionului și pe traseele de deplasare ale suporterilor. Autoritățile le recomandă șoferilor să evite miercuri după-amiază zona centrală și cartierul Stadion.

Finala Cupei României aduce la Sibiu nu doar suporteri, ci și o atmosferă de mare eveniment. Hotelurile și unitățile de cazare sunt aproape complet ocupate, iar terasele și restaurantele din centrul orașului au fost pline încă de marți seară. În Piața Mare și pe străzile din centru au început deja să apară suporteri îmbrăcați în culorile celor două echipe, iar scandările s-au auzit până târziu în noapte.

Partida dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se joacă miercuri seară pe Stadionul Municipal Sibiu, arena modernizată care găzduiește unul dintre cele mai importante evenimente sportive organizate în ultimii ani în oraș. Miza este uriașă pentru ambele formații: câștigarea Cupei României și calificarea în cupele europene.

Sibienii care vor să urmărească atmosfera din oraș sunt sfătuiți să țină cont de restricțiile anunțate și de numărul mare de suporteri care vor circula în centrul orașului și în zona stadionului pe tot parcursul zilei de miercuri.