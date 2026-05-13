Un copil în vârstă de 8 ani a fost lovit de o mașină, la Mediaș, în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni.

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație, produs în municipiul Mediaș, pe strada Mihai Eminescu.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mihai Eminescu la intersecția cu strada Stephan Ludwig Roth, un cetățean străin în vârstă 77 de ani, a acroșat un minor, localnic în vârstă de 8 ani, care traversa drumul în zona trecerii pentru pietoni”, transmite Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Minorul a suferit multiple traumatisme și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale cu o ambulanță SMURD.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier. Fără mari probleme de trafic