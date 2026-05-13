Alex, băiețelul căutat de peste 500 de oameni la Sebeșul de Jos, a fost găsit. Micuțul este în viață.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„Minorul dispărut a fost găsit în viață. Acțiunea este în dinamică. Revenim cu detalii noi în momentul când acestea vor fi disponibile”, anunță polițiștii sibieni.

„Echipajul SMURD cu medic din cadrul ISU Sibiu se deplasează de urgență către locul în care băiețelul în vârstă de 5 ani, dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit. Copilul urmează să fie evaluat medical”, transmit reprezentanții ISU Sibiu.

Citește și: Echipele de salvare au ajuns la copilul dispărut în Sebeșu de Jos: Alex era la 2 kilometri depărtare / video, foto

După aproape două zile de căutări intense, Alexandru Toma Zerestea, în vârstă de 5 ani, a fost găsit. Din fericire, ca printr-o minune, după multe ore în care a stat singur în natură și în ploaie, băiețelul este în viață.

În jur de 500 de persoane l-au cătat și strigat pe Alex în pădurea din zona localității. Au venit inclusiv militari din cadrul AFT Sibiu ca să participe la operațiunile din teren. De asemenea, au fost folosite drone pentru a cerceta pădurea, dar și un elicopter. (DETALII AICI)