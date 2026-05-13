Alex, băiețelul care s-a pierdut la Sebeșu de Jos și a fost găsit în pădure după aproape două zile, a fost adus la spital. Din fericire, starea lui este bună.

Copilul în vârstă de 5 ani, căutat de peste 500 de oameni la Sebeșul de Jos, a fost găsit cu ajutorul unui elicopter. Primii care au ajuns la el au fost salvamontiștii sibieni, care au reușit să îl încălzească și să îl liniștească.

Alex a ajuns la spital

Băiețelul a primit îngrijiri medicale la fața locului imediat ce a fost găsit. El nu a prezentat leziuni vizibile, fiind conștient și cooperant.

Ulterior, micuțul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, fiind însoțit de mama lui. Acolo va fi supus unor investigații de specialitate.

