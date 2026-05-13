Secția de Gastroenterologie din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu funcționează la standarde europene, prin investiții în tehnologie medicală modernă, o echipă de medici cu experiență și servicii orientate spre siguranța și confortul pacienților.

Secția este considerată un centru medical de referință pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea afecțiunilor digestive, deservind pacienți atât din județul Sibiu, cât și din județele învecinate.

Activitatea medicală este desfășurată printr-o colaborare permanentă cu celelalte specialități medicale și chirurgicale ale spitalului, într-o abordare multidisciplinară care pune accent pe profesionalism, eficiență și utilizarea tehnologiilor moderne.

Secția dispune de șase saloane pentru spitalizare continuă, iar Compartimentul de Endoscopie oferă inclusiv servicii de spitalizare de zi, facilitând accesul rapid al pacienților la investigații și proceduri minim invazive, realizate în condiții moderne.

Compartimentul de Endoscopie este dotat cu echipamente medicale performante, printre care turnuri endoscopice Olympus EXERA III, EVIS X1 și Pentax INSPIRE, unitate de electrocoagulare ERBE, ecografe HITACHI ARIETTA 850 și monitoare multiparametrice. Aparatura permite realizarea unor proceduri avansate de diagnostic și tratament, contribuind la depistarea precoce și tratarea eficientă a unor afecțiuni digestive complexe.

În cadrul secției sunt efectuate endoscopii digestive superioare, colonoscopii, proceduri ERCP, ecoendoscopie diagnostică și terapeutică, montare de proteze esofagiene, gastrostome endoscopice percutane (PEG), dar și ecografii cu substanță de contrast. Toate procedurile sunt realizate de o echipă specializată în tehnici moderne minim invazive și în managementul afecțiunilor gastroenterologice.

Pe lângă activitatea medicală, Secția de Gastroenterologie are și un important rol educațional, contribuind la pregătirea studenților și a medicilor rezidenți într-un mediu orientat spre performanță și dezvoltare profesională.

Echipa medicală este coordonată de Prof. Univ. Dr. Adrian Boicean, medic șef și medic primar medicină internă și gastroenterologie.

Echipa medicală

Prof. Univ. Dr. Adrian Boicean – medic șef, medic primar medicină internă și gastroenterologie

Dr. Mocanu Dragoș – medic primar gastroenterologie, doctor în științe medicale

Dr. Maxim Monica Daniela – medic primar gastroenterologie

Dr. Prisca Diana Paraschiva – medic specialist gastroenterologie

Dr. Baluta Teodora Mihaela – medic specialist gastroenterologie

Dr. Birsan Sabrina-Andreea – medic specialist gastroenterologie

Dr. Comaniciu Andra – medic specialist gastroenterologie

As. PL Pr. Nedelea Cecilia – asistent medical șef

Reprezentanții spitalului transmit că profesionalismul, empatia și utilizarea tehnologiilor moderne contribuie constant la îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții pacienților.

Totodată, Consiliul Județean Sibiu continuă să susțină dezvoltarea activității medicale din cadrul spitalului prin investiții constante în infrastructură și aparatură medicală performantă, pentru creșterea calității actului medical și accesului pacienților la servicii moderne de diagnostic și tratament.