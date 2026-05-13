Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a publicat, pe rețelele de socializare, reacția salvatorilor aflați la bordul elicopterului Black Hawk, care l-au depistat pe Alex, băiețelul dispărut la Sebeșu de Jos.

După mai bine de 40 de ore de căutări, atât la sol, cât și din aer, Alex, băiatul de 5 ani din Sebeșu de Jos, a fost găsit în viață.

„Zecile de ore de căutări neîncetate s-au transformat astăzi în bucuria salvării. Echipajul de pe elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, a localizat exact copilul, care se afla în inima pădurii. Imediat după identificare, forțele terestre au fost ghidate către locația indicată. Echipajele Salvamont au preluat minorul — găsit conștient și stabil — și l-au predat echipajului de la bordul elicopterului pentru o evacuare rapidă. Misiunea aeriană a continuat până la punctul de întâlnire cu echipajul de Terapie Intensivă Mobilă (SMURD), unde micuțul a fost preluat pentru evaluare medicală. În aceste momente, el se află în siguranță, fiind transportat către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu sub monitorizare permanentă”, se arată pe pagina de Facebook a DSU.

Dincolo de proceduri, rămâne emoția salvatorilor. Plutonierul major Mihail Soare este operator căutare-salvare, evacuare și a fost parte din echipajul de la bord, declarând că: „Este un moment emoționant. Nu am crezut că o să trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu doi copii. Emoția a fost maximă”, a spus acesta

Această misiune complexă a fost rodul muncii a sute de pompieri, salvamontiști, polițiști, jandarmi, scafandri, echipaje canine și cadre ale Academiei Forțelor Terestre din Sibiu. Un rol esențial l-au avut voluntarii și localnicii, care nu au abandonat nicio secundă speranța și au sprijinit eforturile autorităților.