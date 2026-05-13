Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a inaugurat noile laboratoare și spații moderne realizate prin proiectul de digitalizare TRADISMART, o investiție de aproape 29 de milioane de lei care promite să transforme modul în care studenții învață și se pregătesc pentru viitor. Dincolo de aparatura modernă și tehnologia de ultimă generație, proiectul înseamnă pentru studenți acces la un învățământ mai interactiv și mai apropiat de realitate.

Proiectul a avut ca obiectiv principal transformarea digitală a universității prin dezvoltarea infrastructurii IT, modernizarea laboratoarelor și formarea competențelor digitale atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. În total, peste 15.600 de studenți și mai mult de 1.000 de cadre didactice și membri ai personalului universității folosesc deja infrastructura creată prin proiect.

În cadrul unui tur de presă organizat pentru prezentarea investițiilor, rectorul Sorin Radu a explicat că proiectul a urmărit nu doar modernizarea spațiilor universitare, ci și crearea unor condiții mai bune pentru toți studenții, inclusiv pentru cei cu dizabilități.

„Au fost cumpărate destul de multe echipamente, de la, să zicem, banalele laptopuri care sunt puse la dispoziția studenților, dar pe noi ne-a interesat partea de incluziune și am reușit să achiziționăm un set de echipamente pe care studenții cu dizabilități, cu nevăzători sau cu vedere slabă le pot folosi și în felul acesta pot accesa o serie de baze de date, pot avea acces la reviste și așa mai departe din bibliotecă”, a declarat rectorul.

În spatele acestor investiții se află o infrastructură digitală complexă. Universitatea a modernizat centrul de date al ULBS, a instalat servere noi și sisteme performante de stocare și securitate cibernetică și a creat o rețea metropolitană care conectează campusurile și clădirile universității prin fibră optică. Pentru studenți, toate acestea înseamnă acces mai rapid la platformele online, stabilitate mai bună a serviciilor digitale și posibilitatea de a lucra cu programe și tehnologii moderne.

Un element important este și noua platformă Smart UMS, conectată cu sistemul de admitere online și cu serviciile administrative ale universității. Astfel, multe dintre procedurile birocratice devin mai simple și mai rapide pentru studenți.

„Practic a migrat o nouă platformă. Această nouă platformă permite mai multe operații pentru studenții noștri și pentru partea administrativă de gestionare a studenților”, a explicat rectorul.

Ochelari VR, tablete și calculatoare de ultimă generație

Una dintre cele mai spectaculoase componente ale proiectului este Laboratorul de Digital Humanities din cadrul Facultății de Litere și Arte, un spațiu în care tehnologia și domeniile umaniste sunt aduse împreună. Laboratorul este organizat în trei componente: una de cercetare avansată, una didactică și una experimentală și interdisciplinară.

Prodecanul Vlad Pojoga a explicat că scopul laboratorului este schimbarea percepției potrivit căreia științele umaniste sunt separate de tehnologie.

„Ce vrem noi cu acest laborator este de fapt să încercăm să unim tehnologia și științele umaniste, mai ales pentru că, în general, științele umaniste sunt percepute ca ceva care este relativ îndepărtat de tehnologie. Noi încercăm să arătăm că nu este așa”, a spus acesta.

Studenții folosesc aici stații de lucru performante, sisteme de proiecție, echipamente multimedia și ochelari de realitate virtuală. În cadrul cursurilor, ei pot analiza texte cu ajutorul instrumentelor digitale, pot crea conținut multimedia sau pot participa la proiecte interdisciplinare.

Laboratorul include și o componentă experimentală unde tehnologia VR este folosită pentru reconstrucția unor spații culturale sau pentru simularea unor experiențe narative. Tot aici există echipamente pentru podcast și producție multimedia, iar universitatea poate realiza inclusiv digitizarea manuscriselor și documentelor rare cu ajutorul unor scanere profesionale și sisteme fotografice performante.

Investițiile nu se opresc la zona umanistă. Universitatea a creat și un laborator dedicat inteligenței artificiale și machine learning-ului, dotat cu infrastructură care permite rularea de aplicații AI și dezvoltarea de simulări complexe. În cadrul proiectului au fost dezvoltate prototipuri de medii virtuale și simulări industriale, inclusiv un „digital twin” al unei mașini CNC și simulări pentru logistică și industria alimentară.

Studenții pot învăța astfel prin experiențe apropiate de mediul real de lucru, folosind platforme de simulare, realitate virtuală și vizualizări interactive pe video wall-uri de mari dimensiuni.

Echipamente pentru persoane nevăzătoare, la Biblioteca universității

Biblioteca universității a primit la rândul ei investiții importante, în special pentru accesibilitate. Au fost amenajate spații și laboratoare dedicate studenților cu dizabilități, dotate cu softuri speciale, audiobook-uri, resurse Braille și echipamente pentru persoane cu deficiențe de vedere.

„Am încercat să grupăm majoritatea aparaturii pentru persoane cu dizabilități sau cu diferite deficiențe de vedere și așa mai departe. Ele pot fi împrumutate de studenți și acasă la domiciliu”, au explicat reprezentanții bibliotecii.

Noile tehnologii permit mărirea textelor și imaginilor de până la 47 de ori și adaptarea luminozității sau contrastului în funcție de nevoile fiecărui student.

Mese interactive de anatomie și ochelari VR pentru studiere corpului uman

La Facultatea de Medicină, investițiile sunt considerate esențiale pentru pregătirea practică a viitorilor medici. În cadrul Centrului de Simulare au fost create patru laboratoare integrate și au fost instalate sisteme care permit transmiterea live a intervențiilor chirurgicale direct din sălile de operație ale Spitalului Județean Sibiu.

„Există patru lămpi chirurgicale care sunt în sălile de operații ale Spitalului Județean din Sibiu și care au posibilitatea de înregistrare a operațiilor și de transmitere live, streaming-ul prin canalul de YouTube al Facultății de Medicină”, a explicat dr. Radu Fleacă.

Studenții au acces și la mese interactive de anatomie și la sisteme de realitate virtuală care îi ajută să studieze corpul uman într-un mod mult mai vizual și interactiv.

Pe lângă investițiile în infrastructură, proiectul a urmărit și dezvoltarea competențelor digitale. Peste 560 de studenți și masteranzi din mai multe facultăți au fost formați în domenii legate de tehnologie și utilizarea instrumentelor digitale, iar 53 de cadre didactice și membri ai personalului administrativ au participat la cursuri pentru folosirea platformelor universitare moderne.

Universitatea dezvoltă și platforma Digital Academy, prin care sunt create resurse multimedia, simulări și medii virtuale interactive pentru educație. În plus, cursurile și resursele dezvoltate la Sibiu vor putea fi folosite și de partenerii internaționali din alianța universitară europeană FORTHEM.

Valoarea totală a proiectului TRADISMART este de peste 28.700.000,00 lei, dintre care peste 24 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă.