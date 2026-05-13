Pe scurt: Unul dintre cei mai respectați medici din Avrig, Aurel Rogojan, s-a stins din viață la aproape un secol de existență. Înmormântarea va avea loc joi, la ora 12:00.

Doctorul Aurel Rogojan, fondatorul Policlinicii Rogojan din Avrig și cetățean de onoare al orașului, a încetat din viață la vârsta de 98 de ani. Anunțul a fost făcut de Primăria orașului Avrig marți, 12 mai 2026.

Potrivit autorităților locale, doctorul Rogojan și-a dedicat întreaga viață îngrijirii oamenilor și binelui comunității, fiind considerat de generații nu doar un medic respectat, ci și un simbol al devotamentului, profesionalismului și omeniei. Prin activitatea sa neobosită, până la vârsta de 98 de ani, a contribuit decisiv la dezvoltarea serviciilor medicale din Avrig și a rămas în memoria multor oameni ca un sprijin de nădejde în momente dificile.

Plecarea sa lasă un gol profund în comunitatea locală și în inimile celor care l-au cunoscut și apreciat. Primăria Avrig a transmis sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și tuturor celor care îi păstrează vie amintirea.

Înmormântarea doctorului Aurel Rogojan va avea loc joi, la ora 12:00.