Echipele de salvare au ajuns la locul în care a fost depistat Alexandru, copilul dat dispărut acum două zile din Sebeșu de Jos. Din fericire, băiețelul este în siguranță. El va fi dus la spital unde va primi îngrijiri medicale de specialitate.

UPDATE

Băiețelul a primit îngrijiri medicale la fața locului și, potrivit primelor informații, nu prezintă leziuni vizibile, este conștient și cooperant.

El va fi transportat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, fiind însoțit de mama lui. Acolo va fi supus unor investigații de specialitate.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Alex, băiețelul în vârstă de 5 ani dispărut luni după-amiază de la Sebeșu de Jos, a fost găsit miercuri, în jurul orei 13:00, la vreo 2 kilometri de locul dispariției. „Minorul dispărut din județul Sibiu a fost găsit în siguranță în extravilanul localității Sebeșu de Sus, la aproximativ 2 km de locul dispariției, în jurul orei 13:07, cu ajutorul elicopterului IGAv”, informează Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Starea de sănătate a băiatului este stabilă. El a primit îngrijiri medicale la fața locului și urmează să fie transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

La acțiunea de căutare au fost implicați aproximativ 250 de polițiști, jandarmi, cadre ISU, voluntari, studenți ai Academiei Forțelor Terestre,specialiștii IGAV, cei de la Salvamont, polițiști ai Centrului Chinologic Sibiu.

„Adresăm mulțumiri și le suntem recunoscători tuturor celor implicați în ceea ce putem spune că a fost cea mai amplă acțiune de căutare a unei persoane desfășurată vreodată în județul Sibiu, iar faptul că Alexandru a fost găsit, în stare foarte bună, încununează toate eforturile depuse”, transmit reprezentanții Poliției Sibiu.