Universitatea Craiova a câștigat miercuri seara Cupa României la Sibiu, după ce a învins la penaltyuri pe ”U” Cluj, scor 6-5. După 120 de minute, cele două echipe au fost la egalitate, 0-0.

Peste 11.700 de suporteri au fost miercuri pe ”Municipal”, la cea de-a treia finală găzduită de noua arenă din Sibiu. Craiova a odihnit 4-5 titulari de bază pentru înfruntarea directă de duminică pentru titlu.

Craiova a fost mai activă în prima repriză, dar ”U” a fost la un pas să dea lovitura prin Macalou, al cărui gol a fost anulat pentru ofsaid.

Mikanovic a avut cea mai mare ocazie a reprizei secunde, când a tras puțin pe lângă vinclu. A fost 0-0 după 90 de minute de joc modest.

Cele două echipa au continuat în același registru și în prelungiri. Oltenii au avut emoții în minutul 99, când Mendy a reluat cu capul din 6 metri, dar mingea a trecut puțin pe lângă.

U Cluj a trecut pe lângă gol în a doua repriză de prelungiri, după ce Mendy nu a ajuns la o centrare excelentă în fața porții.

A fost și tensiune, cele două echipe au fost la un pas de încăierare. Nimeni nu a riscat ceva și a fost 0-0 după 120 de minute.

Astfel, Sibiul a găzduit din nou o finală la penaltyuri. După prima serie de lovituri de departajare, scorul a fost 5-5.

Portarul oltenilor, L. Popescu a apărat șutul lui Iulian Cristea, fost jucător la Gaz Metan Mediaș. Craiovenii au declanșat fiesta la Sibiu.

Cele două echipe se vor reîntâlni duminică la Craiova, într-un meci decisiv pentru titlu. Oltenii au un opunct avans față de clujeni, cu două etape rămase de disputat din play-off.