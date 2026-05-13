Meciul de fotbal din Cupa României, programat astăzi, 13 mai, începând cu ora 20:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, este de așteptat să genereze aglomerație rutieră semnificativă în municipiu.

Potrivit estimărilor autorităților, cele mai aglomerate artere vor fi, începând cu ora 17:00, Bulevardul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii, Bulevardul Victoriei, precum și străzile adiacente care fac legătura cu zona stadionului.

Pentru buna desfășurare a evenimentului sportiv, circulația rutieră va fi restricționată între orele 18:00 și 20:00, precum și timp de aproximativ 45 de minute după încheierea partidei. Măsura va afecta străzile Rennes, Școala de Înot, Nicolae Olahus, O. Goga (între strada Nicolae Olahus și strada Alexandru Vlahuță), precum și strada Aurel Vlaicu.

Suporterii sunt așteptați să se deplaseze în număr mare către stadion, ceea ce va duce la aglomerarea atât a arterelor rutiere, cât și a zonelor pietonale din apropiere. O parte dintre aceștia vor sosi cu trenul, alții cu autocare organizate sau cu autoturisme personale.

Efective ale poliției rutiere și de ordine publică, inclusiv echipe canine, vor fi prezente în teren pentru a asigura măsurile de siguranță publică și pentru a fluidiza traficul în zona stadionului.

În acest context, autoritățile recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să manifeste răbdare în trafic.

De asemenea, spectatorilor li se recomandă utilizarea mijloacelor de transport în comun sau deplasarea pe jos, pentru a reduce aglomerația rutieră din zona evenimentului.