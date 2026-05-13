Penultima săptămână de monitorizare a activității virale indică o scădere a numărului de cazuri de gripă, însă și o creștere a infecțiilor respiratorii și a pneumopatiilor.
În perioada 04-10 mai a fost depistat un singur caz de gripă, la un copilaș cu vârsta de până într-un an. Din fericire forma de boală a fost ușoară, nu a fost nevoie de internare.
|GRIPĂ
|TOTAL
|0-1
|2-4
|5-14
|15-49
|50-64
|>65
|TOTAL
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|INTERNARI
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|DECESE
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Numărul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare a crescut comparativ cu săptămâna anterioară de monitorizare, s-au înregistrat 974 de cazuri, cu 73 mai multe decât în săptămâna 18. Numărul îmbolnăvirilor este cu 87 de cazuri mai mare și decât cel înregistrat în săptămâna omoloagă a sezonului gripal anterior. Din fericire formele de boală au fost ușoare și medii. Medicii au recomandat totuși internarea în 48 de cazuri (4,92% din totalul cazurilor), cele mai multe la copii cu vârste până în 14 ani.
|IACRS
|TOTAL
|0-1
|2-4
|5-14
|15-49
|50-64
|>65
|TOTAL
|947
|90
|163
|288
|303
|55
|75
|INTERNARI
|48
|21
|14
|10
|2
|0
|1
|DECESE
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|% din total
|9,24%
|16,73%
|29,56%
|31,10%
|5,64%
|7,70%
În perioada menționată, au fost înregistrate un număr de 265 de pneumopatii, în creștere cu 14 cazuri comparativ cu săptămâna anteioară de raportare. Procentul internărilor se menține destul de ridicat, 32,45%, ceea ce indică faptul că, cel puțin în cazul bebelușilor și al vârstnicilor, medicii au luat decizia tratamentului în spital pentru a evita potențiale complicații.
|PNEUMOPATII
|TOTAL
|0-1
|2-4
|5-14
|15-49
|50-64
|>65
|TOTAL
|265
|21
|35
|40
|55
|49
|65
|INTERNARI
|86
|14
|10
|10
|10
|19
|23
|DECESE
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|% din total
|7,92%
|13,20%
|15,09%
|20,75%
|18,49%
|24,52%
De la începutul sezonului gripal actual și până în data de 10 mai 2026, s-au înregistrat 2.441 de cazuri de gripă (176 confirmate prin teste de laborator), 43.416 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și 10.468 de cazuri de pneumopatii.
