Penultima săptămână de monitorizare a activității virale indică o scădere a numărului de cazuri de gripă, însă și o creștere a infecțiilor respiratorii și a pneumopatiilor.

În perioada 04-10 mai a fost depistat un singur caz de gripă, la un copilaș cu vârsta de până într-un an. Din fericire forma de boală a fost ușoară, nu a fost nevoie de internare.

GRIPĂTOTAL0-12-45-1415-4950-64>65
TOTAL1100000
INTERNARI0000000
DECESE0000000

Numărul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare a crescut comparativ cu săptămâna anterioară de monitorizare, s-au înregistrat 974 de cazuri, cu 73 mai multe decât în săptămâna 18. Numărul îmbolnăvirilor este cu 87 de cazuri mai mare și decât cel înregistrat în săptămâna omoloagă a sezonului gripal anterior. Din fericire formele de boală au fost ușoare și medii. Medicii au recomandat totuși internarea în 48 de cazuri (4,92% din totalul cazurilor), cele mai multe la copii cu vârste până în 14 ani.

IACRSTOTAL0-12-45-1415-4950-64>65
TOTAL947901632883035575
INTERNARI48211410201
DECESE0000000
% din total9,24%16,73%29,56%31,10%5,64%7,70%

În perioada menționată, au fost înregistrate un număr de 265 de pneumopatii, în creștere cu 14 cazuri comparativ cu săptămâna anteioară de raportare. Procentul internărilor se menține destul de ridicat, 32,45%, ceea ce indică faptul că, cel puțin în cazul bebelușilor și al vârstnicilor, medicii au luat decizia tratamentului în spital pentru a evita potențiale complicații.

PNEUMOPATIITOTAL0-12-45-1415-4950-64>65
TOTAL265213540554965
INTERNARI86141010101923
DECESE0000000
% din total7,92%13,20%15,09%20,75%18,49%24,52%

De la începutul sezonului gripal actual și până în data de  10 mai 2026, s-au înregistrat 2.441 de cazuri de gripă (176 confirmate prin teste de laborator), 43.416 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și 10.468 de cazuri de pneumopatii.

