Penultima săptămână de monitorizare a activității virale indică o scădere a numărului de cazuri de gripă, însă și o creștere a infecțiilor respiratorii și a pneumopatiilor.

În perioada 04-10 mai a fost depistat un singur caz de gripă, la un copilaș cu vârsta de până într-un an. Din fericire forma de boală a fost ușoară, nu a fost nevoie de internare.

GRIPĂ TOTAL 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 1 1 0 0 0 0 0 INTERNARI 0 0 0 0 0 0 0 DECESE 0 0 0 0 0 0 0

Numărul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare a crescut comparativ cu săptămâna anterioară de monitorizare, s-au înregistrat 974 de cazuri, cu 73 mai multe decât în săptămâna 18. Numărul îmbolnăvirilor este cu 87 de cazuri mai mare și decât cel înregistrat în săptămâna omoloagă a sezonului gripal anterior. Din fericire formele de boală au fost ușoare și medii. Medicii au recomandat totuși internarea în 48 de cazuri (4,92% din totalul cazurilor), cele mai multe la copii cu vârste până în 14 ani.

IACRS TOTAL 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 947 90 163 288 303 55 75 INTERNARI 48 21 14 10 2 0 1 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % din total 9,24% 16,73% 29,56% 31,10% 5,64% 7,70%

În perioada menționată, au fost înregistrate un număr de 265 de pneumopatii, în creștere cu 14 cazuri comparativ cu săptămâna anteioară de raportare. Procentul internărilor se menține destul de ridicat, 32,45%, ceea ce indică faptul că, cel puțin în cazul bebelușilor și al vârstnicilor, medicii au luat decizia tratamentului în spital pentru a evita potențiale complicații.

PNEUMOPATII TOTAL 0-1 2-4 5-14 15-49 50-64 >65 TOTAL 265 21 35 40 55 49 65 INTERNARI 86 14 10 10 10 19 23 DECESE 0 0 0 0 0 0 0 % din total 7,92% 13,20% 15,09% 20,75% 18,49% 24,52%

De la începutul sezonului gripal actual și până în data de 10 mai 2026, s-au înregistrat 2.441 de cazuri de gripă (176 confirmate prin teste de laborator), 43.416 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și 10.468 de cazuri de pneumopatii.