Pe scurt: Prețurile la servicii, mărfuri nealimentare și alimente au crescut semnificativ în aprilie. BNR estimează că inflația va rămâne ridicată și în lunile următoare.

Rata anuală a inflației a crescut la 10,71% în luna aprilie, față de 9,87% în martie, potrivit datelor publicate miercuri, 13 mai 2026, de Institutul Național de Statistică (INS).

Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii, cu 13,04%, urmate de mărfurile nealimentare, cu 12,02%, și de mărfurile alimentare, cu 7,39%.

INS a precizat că indicele prețurilor de consum în aprilie 2026, comparativ cu martie 2026, a fost de 100,84%. Rata inflației de la începutul anului (aprilie 2026 față de decembrie 2025) a ajuns la 3,1%.

Comparativ cu aprilie 2025, rata anuală a inflației a fost de 10,7%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) față de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) a fost de 9,0%.

Indicele armonizat al prețurilor de consum pentru aprilie 2026, comparativ cu martie 2026, a fost de 100,73%. Calculat pe baza acestui indice, rata anuală a inflației a fost de 9,5%, iar rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, determinată pe baza IAPC, a fost de 8,0%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, de la 3,7% la 3,9%, și estimează că inflația va ajunge la 2,7% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în februarie de guvernatorul Mugur Isărescu.

Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, a transmis marți, 12 mai 2026, că luna aprilie a adus un nou impuls al inflației, peste pragul de 10%, ceea ce afectează consumul, deja comprimat încă din februarie. Marinescu a precizat că vânzările cu amănuntul au scăzut cu 6,8% față de anul trecut.

„În România, în pofida fazei deficitare a cererii din economie, majorarea prețurilor la energie a determinat creșterea inflației peste așteptări în luna martie, la aproape 10%. Principala cauză a fost scumpirea combustibililor cu circa 13%, iar luna aprilie va aduce un nou impuls al inflației, la peste 10%. Inflația afectează consumul deja comprimat: încă din februarie, vânzările cu amănuntul erau în scădere față de anul trecut cu 6,8%. Perspectivele lunilor următoare nu sunt încurajatoare, traficul petrolierelor din Golful Persic fiind încă obturat. Dacă tensiunea se prelungește, prețurile ridicate la energie ar putea, prin efecte de runda a doua, să forțeze persistența ‘inflației Ormuz’ pentru mai multe trimestre”, a transmis Cosmin Marinescu

În contextul în care consumul este afectat și vânzările cu amănuntul sunt în scădere, România se confruntă cu o inflație ridicată și cu perspective economice incerte.