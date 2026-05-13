Pe scurt: Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se întâlnesc în finala Cupei României la Sibiu, într-un duel al tradiției și al experienței pe banca tehnică.

Finala Cupei României la fotbal dintre FC Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se dispută miercuri, 13 mai 2026, de la ora 20:00, pe stadionul din Sibiu. Ora de Sibiu vă va ține la curent cu toate informațiile și detaliile despre meci și nu numai, precum și despre show-ul oferit de cei peste 8.000 de clujeni și olteni care vor sosi miercuri în oraș.

UPDATE 2 – Jandarmi și echipaje medicale în Piața Mare (ora 10.20)

În Piața Mare a Sibiului, acolo unde se vor aduna, pe parcursul zilei, suporterii clujeni, au fost dislocate forțe din cadrul IJJ Sibiu. Două echipaje de jandarmi se află în zona Muzeului Brukenthal. De asemenea, în zonă a fost trimis, preventiv, și un echipaj SMURD.

Fanii U Cluj încep să vină în centrul orașului.

UPDATE 1 – Clujenii au început să vină (ora 9.50)

Atmosfera din Sibiu este deja animată de suporterii celor două echipe, iar Clujenii au început să invadeze Sibiul încă dinaintea finalei. Noaptea trecută au oferit un spectacol pirotehnic, chiar în Piața Mare. Video – AICI!

Portughezul Filipe Coelho, numit antrenor principal al Universității Craiova în noiembrie 2025, are șansa de a câștiga primul trofeu major din carieră. În vârstă de 45 de ani, Coelho a activat anterior doar în fotbalul portughez și nu a mai ajuns până acum într-o finală de cupă națională. „În primul rând trebuie să vă spun că e o plăcere să fiu aici. Cred că merităm să fim aici. Drumul până în acest punct a fost extrem de dificil. Am jucat împotriva unor adversare extrem de puternice. Acum vrem să mai facem și ultimul pas pentru a câștiga acest trofeu minunat”, a declarat Coelho la conferința de presă oficială de marți, 12 mai 2026.

De cealaltă parte, italianul Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, vine cu un palmares consistent: două Cupe ale României câștigate cu Sepsi OSK în 2022 și 2023, două Supercupe ale României (cu Rapid în 2007 și cu Sepsi în 2022) și o finală de Cupă disputată în 2006 cu FC Național. Bergodi a subliniat parcursul neașteptat al echipei sale: „Cine ar fi pariat un leu pe U Cluj că ar ajunge în finala de Cupă și de campionat? Eu am venit pe parcursul campionatului. Ceea ce am făcut cred că e ceva extraordinar de frumos, vreau să-i felicit pe jucătorii mei”.

Palmaresul și statisticile finale între U Cluj și Universitatea Craiova

La nivel de club, balanța se înclină spre olteni. U Cluj a câștigat Cupa României o singură dată, în 1965, și a pierdut alte cinci finale (1934, 1942, 1949, 2015 și 2023). Universitatea Craiova are șapte trofee în palmares, obținute în 1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 2018 și 2021, și a mai jucat două finale (1975 și 1985), ocupând locul al patrulea în clasamentul all-time al câștigătoarelor Cupei României.

Finala de la Sibiu aduce și alte detalii interesante: patru jucători din lotul clujenilor – Ovidiu Bic, Dan Nistor, Atanas Trică și Jovo Lukic – au evoluat de-a lungul carierei pentru Universitatea Craiova. În total, fotbaliștii celor două echipe au adunat 18 trofee ale Cupei României, iar câte șapte jucători de fiecare parte au ridicat trofeul deasupra capului în carieră.

În ultimele cinci sezoane, U Cluj și Universitatea Craiova s-au întâlnit de 12 ori: oltenii au câștigat cinci meciuri, clujenii două, iar cinci partide s-au încheiat la egalitate. În acest interval s-au înscris 27 de goluri, cu o medie de peste două reușite pe meci.

Partida de miercuri reprezintă primul duel între cele două echipe programat la un interval de patru zile. Duminică, 17 mai 2026, Universitatea Craiova și U Cluj se vor întâlni din nou, în penultima etapă a campionatului, meci în care oltenii, pe teren propriu, pot câștiga titlul.

