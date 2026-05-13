Pe scurt: Investiții de peste 5 milioane de lei și practici educaționale moderne au transformat CSEI Mediaș într-o școală model pentru educația incluzivă.

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Mediaș a obținut miercuri, 13 mai 2026, certificarea oficială „Școala Încrederii”, la finalul unui proces de transformare educațională care a durat patru ani și a implicat cadrele didactice, elevii și familiile acestora.

Programul național „Școala Încrederii” este implementat de Transylvania College Cluj-Napoca și se bazează pe un model educațional inspirat atât din experiența colegiului, cât și din standardele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) și British Schools Overseas (BSO).

Începând cu anul 2022, CSEI Mediaș a introdus treptat practici educaționale moderne, axate pe starea de bine, leadership și dezvoltarea socio-emoțională a elevilor.

Programul presupune implementarea a 17 practici care urmăresc dezvoltarea unei culturi școlare bazate pe încredere, colaborare și implicare activă.

Printre noutățile aduse se numără „echipa încrederii”, „școala părinților”, „jurnalele încrederii” și întâlniri cu părinții moderate de copii.

„Am trecut printr-un proces de transformare în care am implementat concepte noi precum „echipa încrederii”, „școala părinților”, „jurnalele încrederii” sau întâlnirile cu părinții în care discuțiile au fost conduse de copii. Au fost patru ani în care am clădit o relație mai bună cu elevii noștri și familiile lor”, a declarat Daniela Romilă, directoarea CSEI Mediaș.

Instituția, aflată în coordonarea Consiliului Județean Sibiu, a beneficiat de investiții în modernizare în valoare de 4,2 milioane lei, finanțate prin fonduri europene nerambursabile din Programul Operațional Regional 2014-2020. La această sumă se adaugă un milion de lei investit în parteneriat cu ROMGAZ pentru construirea terenului multifuncțional de sport „Nicolae Piștea”.

„Sunt peste 130 de copii din Mediaș și localitățile limitrofe care acum beneficiază de un mediu mult mai prietenos la școală, cu echipamente didactice adaptate cerințelor educaționale pe care le au. Alături de efortul nostru permanent de a investi în învățământul special stă și implicarea profesorilor, cei care prin munca lor au făcut să avem o „Școală de Încredere” și în Mediaș. Mă bucur când investițiile sunt dublate de performanță”, a transmis Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Motto-ul programului, „Fiecare copil, din fiecare școală, contează”, este afișat acum la CSEI Mediaș, unde învață copii cu nevoi speciale din Mediaș, Copșa Mică, Târnava, Agârbiciu, Valea Viilor, Brateiu și Nemșa.

Proiecte similare de modernizare și implicare a elevilor au fost derulate și în alte școli din județ, precum proiectul Reconstituirea Breslelor la Mediaș.

Certificarea „Școala Încrederii” a fost obținută anterior și de CSEI „Delia Stoicescu” Sibiu, aflată tot în coordonarea Consiliului Județean Sibiu, care a finalizat procesul de acreditare cu un an în urmă.

