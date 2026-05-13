Alex, copilul dispărut la Sebeșu de Jos, este căutat de peste 500 de persoane. Micuțul lipsește de mai bine de 40 de ore. Mobilizarea este una impresionantă: pe lângă polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și militari, în zonă au venit sute de voluntari.

Operațiunile de căutare și salvare au fost reluate în miercuri dimineață, la ora 08:00, după ce, în jurul orei 04:00, s-au oprit din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Citește și: Tatăl copilului căutat la Sebeșu de Jos, despre momentul dispariției: „A luat curba și nu l-am mai găsit” / video

„La această oră, același număr de forțe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, alături de voluntari, ca și-n ziua precedentă, sunt angrenate în activitățile desfășurate în teren pentru găsirea minorului”, au informat reprezentanții IPJ Sibiu.

În jur de 500 de persoane îl caută și strigă pe Alex în pădurea din zona localității. Au venit inclusiv militari din cadrul AFT Sibiu ca să participe la operațiunile din tere.

Până la această oră, nu există niciun indiciu care să conducă la depistarea băiatului de numai 5 ani.

Polițiștii fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care ar putea ajuta la găsirea copilului, să apeleze numărul unic de urgență 112.