Pe scurt: Tunelul Robești, una dintre cele mai dificile lucrări de pe Autostrada Sibiu-Pitești, a fost complet excavat. Urmează montarea cămășuielii interioare și lucrările de finisare.

Constructorii turci Mapa-Cengiz au finalizat marți, 12 mai 2026, excavația ambelor galerii ale Tunelului Robești, una dintre cele mai complexe structuri de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Anunțul a fost făcut de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, care a precizat că a fost străpunsă și a doua galerie a tunelului, situat pe Secțiunea 2 Boița – Cornetu a autostrăzii A1. Informația a fost publicată de Libertatea.

Prima galerie a tunelului, cu o lungime de 900 de metri pe sensul Pitești-Sibiu, a fost străpunsă pe 5 mai 2026. La acel moment, mai rămăseseră de excavat doar 113 metri din galeria a doua, aferentă sensului Sibiu-Pitești. Odată cu finalizarea excavației pentru ambele galerii, echipele de lucru au început deja montarea cămășuielii interioare, un strat de beton armat care va asigura rezistența și etanșeitatea tunelului.

Tunelul Robești este amplasat în județul Vâlcea, în apropierea localității Câineni. Secțiunea 2 a autostrăzii, între Boița și Cornetu, are o lungime de 31,33 kilometri și este considerată cea mai dificilă din punct de vedere tehnic de pe traseul Sibiu-Pitești. Pe această porțiune se construiesc șapte tuneluri cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, precum și 24 de poduri și viaducte care însumează 11 kilometri.

Toate tunelurile de pe această secțiune sunt realizate folosind Noua Metodă Austriacă de Tunneling (NATM), o tehnologie modernă adaptată condițiilor geologice dificile din Munții Carpați. Potrivit CNAIR, această metodă permite adaptarea rapidă la provocările întâlnite în subteran, asigurând siguranța lucrărilor și a viitorilor utilizatori ai autostrăzii.

Contractul pentru Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o valoare de 4,25 miliarde lei fără TVA și este finanțat prin Programul Transport 2021-2027. Lucrările au început în vara anului 2023, iar termenul de finalizare prevăzut este anul 2028.

Străpungerea completă a Tunelului Robești marchează un pas important în avansul lucrărilor pe Autostrada Sibiu-Pitești, considerată una dintre cele mai așteptate și dificile investiții de infrastructură rutieră din România.