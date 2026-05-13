Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat, în data de 12 mai, o amplă acțiune într-un dosar penal ce vizează furtul de gaze naturale prin intervenții ilegale asupra contoarelor de consum.

Anchetatorii au pus în aplicare 40 de mandate de percheziție domiciliară în localitățile Mediaș, Slimnic, Bazna, Dumbrăveni, Alma, Dârlos și Moșna. Totodată, au fost executate 37 de mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul IPJ Sibiu pentru audieri.

Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie 2024 – martie 2026, persoanele cercetate ar fi modificat sau blocat fără drept funcționarea contoarelor de măsurare a consumului de gaze naturale, pentru a reduce cantitatea de gaze înregistrată și implicit valoarea facturilor.

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat 37 de dispozitive folosite în activitatea infracțională, două medii de stocare, dar și importante sume de bani: 305.259 lei și 49.935 euro.

Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 2,43 milioane de lei.

În baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a nouă persoane.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, într-un dosar care vizează infracțiuni de furt, furt cu consecințe deosebit de grave, complicitate la furt și complicitate la furt cu consecințe deosebit de grave.