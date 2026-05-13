La finala Concursului Național de « Public Speaking » în limba engleză 2026, organizat de ESU România, în parteneriat cu Inspectoratul Județean Sibiu si Colegiul Național “ Gheorghe Lazăr” Sibiu, emoțiile, talentul și excelența au fost la cele mai înalte cote.

După o competiție impresionantă, care a reunit 83 de participanți din întreaga țară și a selectat cei mai buni 10 finaliști, marele premiu a fost câștigat de Theodora Todoran, elevă a Colegiul Național « Octavian Goga », din Sibiu, cu discursul « The power of turning on a light ».

Printr-un discurs remarcabil, susținut cu eleganță, încredere și autenticitate, Theodora a reușit să impresioneze atât juriul cât și publicul, obținând locul I și titlul de câștigătoare a competiției naționale. Performanța sa confirmă nu doar talentul său oratoric excepțional, ci și munca, disciplina și pasiunea pentru arta comunicării.

Alături de ea, Sibiul a mai fost reprezentat de alți 7 semifinaliști, elevi merituoși ai colegiilor sibiene :

Andrea Brian Adrian – Academia Forțelor Terestre « Nicolae Bălcescu », prof. îndrumător Brândușa Oana Niculescu

Burje Teodora – Colegiul Național “ Samuel von Brukenthal “, prof. îndrumător Cristina Varga

Crăciunean Dominic – Colegiul Național „ Samuel von Brukenthal ”, prof. îndrumător Cristina Varga

Drăghici Dragos Andrei – Colegiul Național “ Octavian Goga ”, prof. îndrumător Mădălina Călinescu

Goangă Raisa Ioana – Colegiul Agricol “ Daniil Popovici Barcianu “, prof. îndrumător Ioana Norocea

Nuță Andreea Viviana – Colegiul Național “ Octavian Goga ”, prof. îndrumător Georgiana Săvescu

Veștemean Horațiu – Colegiul Național “ Gheorghe Lazăr ” Sibiu, prof. îndrumător Marinela Onițiu

Evenimentul a fost un prilej minunat de celebrare a tinerelor voci ale României, a curajului de a vorbi în fața unui public și a pasiunii pentru comunicare. Toți participanții au demonstrat un nivel impresionant de pregătire, creativitate și expresivitate, transformând competiția într-un spectacol al ideilor și al talentului autentic.

Victoria Theodorei reprezintă o inspirație pentru tinerii din întreaga țară și dovedește, încă o dată, că perseverența, educația și încrederea în propriul mesaj pot conduce către performanțe extraordinare. România are motive să fie mândră de această nouă generație de tineri care își fac vocea auzită cu inteligență, elocvenţă și pasiune. Concursul național “ Public Speaking” continuă să fie una dintre cele mai importante platforme pentru tinerii care doresc să își dezvolte abilitățile de comunicare şi leadership, iar ediția din acest an a fost o demonstraţie perfectă a competenţelor oratorice excepţionale din rândul noii generaţii.

Theodora Todoran urmează să ne reprezinte cu mândrie ţara în cadrul finalei internaţionale a competiţiei, ce urmează să aibă loc între 13-18 iulie 2026, în Marea Britanie, la Londra.