Martha Melinda Samson va intona Imnul Național în deschiderea finalei Cupei României, U Cluj – Universitatea Craiova, care se va disputa pe ”Municipal” miercuri, de la ora 20.00.

Federația Română de Fotbal a anunțat pe pagina oficială a competiției că soprana Martha Melinda Samson, o artistă cu o carieră impresionantă va cânta Imnul Național, în deschiderea ultimului act al Cupei României. Melinda (44 ani) este lector univ. dr. la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

”Finala Cupei României nu este doar despre fotbal, ci și despre mândrie națională și spectacol total. Înainte de fluierul de start al duelului dintre U Cluj și Universitatea Craiova, atmosfera de pe stadion va fi întreținută de una dintre cele mai apreciate voci ale Sibiului și României.

Avem onoarea să anunțăm că Imnul Național, „Deșteaptă-te, române!” va fi interpretat de soprana Melinda Samson, o artistă cu o carieră internațională impresionantă, Melinda are o legătură specială cu ambele tabere și cu orașul gazdă:

Și-a început studiile la Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” și a absolvit Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. În prezent, este lector univ. dr. la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Laureată a numeroase concursuri, printre care prestigiosul „Hariclea Darclée”, Melinda a dus vocea României pe scene din Germania, Austria, Ungaria și Turcia” se arată pe pagina ”Cupa României Betano”.