Performanță importantă pentru sportul școlar sibian. Echipa de fotbal a Liceului Teoretic „Constantin Noica” din Sibiu a reușit să urce pe podiumul național al competiției Liga Liceelor, după un parcurs spectaculos la turneul final desfășurat la București.

Elevii sibieni au încheiat competiția pe locul al III-lea la nivel național, după mai multe meciuri intense și disputate cu echipe din întreaga țară. Reprezentanții liceului spun că rezultatul este rodul muncii în echipă, al ambiției și al determinării demonstrate de elevi pe tot parcursul competiției.

„Suntem mândri să anunțăm că echipa de fotbal a Liceului Teoretic «Constantin Noica» a urcat pe podiumul Ligii Liceelor! După un parcurs plin de adrenalină și meciuri disputate intens la turneul final de la București, elevii noștri au demonstrat că munca în echipă și determinarea aduc rezultate pe măsură: locul III pe țară”, au transmis reprezentanții liceului.

Elevii au fost felicitați atât pentru rezultatul obținut, cât și pentru modul în care au reprezentat Sibiul și unitatea de învățământ în competiția națională. Conducerea liceului a transmis aprecieri și profesorilor coordonatori, care au pregătit echipa pentru turneul final.

„Felicitări băieților pentru spiritul de luptă și profesorilor coordonatori pentru îndrumare. Ați reprezentat liceul cu onoare și ați adus medalia de bronz acasă!”, au mai transmis reprezentanții Liceului „Constantin Noica”.

Liga Liceelor este una dintre cele mai importante competiții sportive dedicate elevilor din România și reunește anual echipe de liceu din mai multe județe ale țării. Rezultatul obținut de elevii sibieni confirmă încă o dată tradiția sportivă a liceelor din Sibiu și implicarea tot mai mare a tinerilor în competițiile școlare.