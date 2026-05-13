Fanii lui ”U” Cluj s-au adunat deja în Piața Mare din Sibiu, iar pe ”Municipal” diseară la finala Cupei României se estimează că vor fi peste 3.000.

Peste 3000 de suporteri clujeni sunt așteptați diseară, în tribunele Stadionului ”Municipal”, pentru a își susține echipa favorită la finala Cupei României, cu Universitatea Craiova.

Clujenii au început deja să se adune în Piața Mare din Centrul Istoric și sunt convinși că echipa italianului Bergodi va ridica trofeul.

”Ne punem toate speranțele în ei. Haide U! Cum ne dăm noi sufletul în tribună, să își dea și jucătorii pe teren. Așteptăm un meci frumos, atmosferă și Cupa să vină pe Someș” au spus fanii clujeni ajunși la Sibiu.

Altă parte a fanilor sunt convinși că vine al doilea trofeu din istoria clubului. ”Nu avem niciun fel de emoții, Cupa vine pe Someș. Avem în față o oportunitate foarte mare, ne putem dubla palmaresul, sperăm la o victorie”.

Alți fani au venit special pentru finală din străinătate. ”Venim special din Germania, să susținem simbolul, sperăm într-o victorie. Am susținut echipa și în ligile inferioare, săptămâna asta e ceva de necrezut pentru orice șapcă roșie”.

Un fan clujean vine cu căruța!

Există însă și un fan de-ai celor de la U Cluj, care a ales un mod inedit de a fi prezent la meci. Adrian Buda a decis să plece de la Cluj la Sibiu cu căruța. El este însoțit de un prieten, dar și de căluții Gloria și Zorba.

Finala Cupei României, U Cluj – Universitatea Craiova se va disputa miercuri, de la ora 20.00, pe Stadionul Municipal din Sibiu.