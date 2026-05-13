Pe scurt: Două străzi importante din Sibiu intră în reparații, iar traficul va fi restricționat complet pentru șoferi, cu excepția riveranilor.

Primăria Sibiu a anunțat că străzile Lânii și Petrila vor intra în reparații, iar traficul va fi închis pe aceste artere în perioada 13–19 mai 2026.

Potrivit Primăriei Sibiu, măsura a fost avizată de Comisia pentru sistematizarea circulației, pentru a permite desfășurarea lucrărilor la carosabil.

Pe strada Lânii, situată în zona centrală a orașului, lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între strada I. Neculce și strada Charles Darwin. Începând de miercuri, 13 mai 2026, echipele vor freza vechiul asfalt, urmând ca, în funcție de condițiile meteo, să fie așternut noul strat asfaltic de uzură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este marți, 19 mai 2026.

Intervenții similare sunt programate și pe strada Petrila , din cartierul Reșița

Intervenții similare sunt programate și pe strada Petrila, din cartierul Reșița. Șantierul va fi deschis tot din 13 mai, iar lucrările vor dura până în 19 mai 2026, interval în care se va freza și reface stratul de uzură al carosabilului.

Pe durata lucrărilor, circulația rutieră va fi închisă pe ambele străzi, cu excepția locuitorilor din zonă. Aceștia vor avea acces la proprietăți, însă doar în regim de șantier, ceea ce presupune restricții și posibile întârzieri la intrarea și ieșirea din curți sau parcări.

Primăria Sibiu recomandă șoferilor să evite zona și să folosească rute alternative pe perioada restricțiilor. Măsura vine în contextul în care, în ultimele luni, au fost deschise mai multe șantiere pentru reparații și modernizări ale infrastructurii rutiere din oraș. Detalii despre alte lucrări similare pot fi găsite în articolul Reparații pe 9 străzi din Sibiu și noi lucrări la rețelele de utilități.

Lucrările depind de condițiile meteo, iar autoritățile estimează că traficul va fi reluat pe ambele străzi după 19 mai 2026, dacă nu apar întârzieri cauzate de vreme.

Galerie Foto