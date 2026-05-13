Pe scurt: Podul Maria Tereza din Sibiu va intra în reparații capitale, cu o investiție de peste 5 milioane de lei. Constructorii pot depune oferte până pe 11 iunie 2026.

Primăria Municipiului Sibiu a lansat miercuri, 13 mai 2026, procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de reparații capitale la podul peste Cibin din dreptul străzii Gladiolelor, cunoscut și sub denumirile de podul Maria Tereza sau Podul de Piatră, potrivit Primăriei Sibiu.

Primarul Astrid Fodor a precizat că această intervenție vine după ce au fost reabilitate podurile peste Cibin din zona pieței agroalimentare și de pe șoseaua Alba Iulia, iar în dreptul străzii Rozmarinului a fost construit un pod nou.

„Am reabilitat podul peste Cibin din zona pieței agroalimentare și pe cel de pe șoseaua Alba Iulia și am construit un pod nou în dreptul străzii Rozmarinului. Acum ne vom ocupa și de acest pod monument istoric care va optimiza conexiunea între oraș și cartierele Terezian, Țiglari și Tineretului”, a declarat Astrid Fodor.

Valoarea estimată a investiției pentru reparațiile capitale la podul Maria Tereza este de 5,18 milioane de lei, sumă asigurată din bugetul local. După finalizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului, constructorul desemnat va avea la dispoziție șase luni pentru a executa principalele lucrări prevăzute în proiect.

Lucrările includ refacerea straturilor carosabilului și a suprafeței trotuarelor, reabilitarea sistemului de iluminat public și realizarea unui iluminat arhitectural care să pună în valoare monumentul, precum și devierea rețelei de apă și relocarea celei de gaze naturale din zona podului.

Constructorii interesați pot depune oferte până în data de 11 iunie 2026. Procedura face parte din seria de investiții în infrastructura orașului, alături de alte proiecte de modernizare și reabilitare.