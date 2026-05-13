Primăvara în zona Sibiului vine cu un farmec aparte, dar și cu provocări specifice pentru proprietarii de case. Iernile transilvănene lasă adesea în urmă un sol compactat de zăpadă, crengi rupte de vânt și echipamente care au stat luni de zile închise în magazie. Pentru a te bucura de o curte impecabilă pe tot parcursul anului, ai nevoie de un plan bine structurat și de sculele adecvate fiecărei etape de lucru.

Indiferent dacă ai de curățat o livadă pe un deal din Mărginime sau de revitalizat gazonul dintr-o curte urbană, eficiența muncii tale depinde direct de starea sculelor folosite. Uneltele potrivite și accesul rapid la piese de schimb și echipamente pentru curte și grădină transformă sarcinile dificile în proiecte practice, realizate rapid și în condiții de maximă siguranță. Odată ce ai trusa de scule pregătită, poți începe organizarea lucrărilor de primăvară.

Evaluarea curții după iarna transilvăneană: de unde începem?

Primul pas înainte de a porni utilajele este o inspecție la pas a întregii proprietăți. Variațiile mari de temperatură specifice zonei pot cauza crăpături în pavaje, deteriorarea gardurilor sau ruperea ramurilor grele.

Notează tot ce necesită reparații urgente. Verifică stabilitatea stâlpilor de susținere, starea acoperișului magaziei de scule și identifică zonele din curte unde apa băltește. Această evaluare te ajută să prioritizezi lucrările și să știi exact ce materiale sau unelte trebuie să pregătești pentru weekendurile următoare.

Curățenia de primăvară: îndepărtarea resturilor vegetale și a frunzelor uscate

Resturile vegetale lăsate sub zăpadă pe timpul iernii pot deveni un focar de mucegai și boli pentru plantele tale. Îndepărtarea acestora este esențială pentru a lăsa solul să se încălzească sub razele soarelui de primăvară.

Folosește o greblă solidă cu dinți flexibili pentru suprafețele cu iarbă și o suflantă de frunze pentru a curăța rapid aleile, terasele și colțurile greu accesibile. Strânge toate resturile într-o roabă și depozitează-le într-un spațiu dedicat compostului. Astfel, vei obține un îngrășământ natural excelent pentru lucrările de toamnă.

Cum îți pregătești echipamentele pentru sezon: pornire, verificări, consumabile uzuale

Înainte de a începe tăierile sau pregătirea solului, utilajele tale motorizate au nevoie de o revizie. O motocoasă sau o mașină de tuns iarba lăsată nepornită din noiembrie va avea nevoie de puțină atenție pentru a funcționa corect.

Începe prin a verifica nivelul uleiului și starea bujiei; o bujie afumată sau uzată trebuie înlocuită imediat. Curăță sau schimbă filtrul de aer, deoarece un motor care nu „respiră” bine va consuma mai mult combustibil și va pierde din putere. Dacă ai lăsat benzină în rezervor peste iarnă, este recomandat să o golești și să folosești un amestec proaspăt. Nu uita să ascuți lamele mașinii de tuns iarba și lanțul motofierăstrăului pentru a asigura tăieri curate și precise.

Tăierile de primăvară la pomi fructiferi, viță de vie și trandafiri

În bazinul pomicol al Sibiului, tăierile de formare și rodire se fac de obicei la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie, înainte ca mugurii să se deschidă. Scopul este eliminarea crengilor uscate, bolnave sau a celor care se intersectează și blochează lumina.

Pentru ramurile subțiri, o foarfecă de grădină tip bypass bine ascuțită este suficientă. Pentru crengile mai groase, folosește un clește de crengi cu brațe lungi sau un motofierăstrău compact. Asigură-te că tăieturile sunt netede și oblice, pentru a permite scurgerea apei și a preveni infecțiile fungice.

Pregătirea solului și primele semănări adaptate climei din Sibiu

Solul din zona de centru a țării tinde să fie argilos și se încălzește mai greu. Nu te grăbi cu săpatul dacă pământul este încă foarte ud; acesta trebuie să se fărâmițeze ușor în mână, nu să se lipească sub formă de bulgări.

O motosapă este utilajul ideal pentru a mărunți și aera rapid pământul din grădina de legume. După afânare, poți încorpora compost sau îngrășământ organic. Primele culturi care rezistă bine la eventualele brume târzii din aprilie sunt ceapa, usturoiul, mazărea, ridichile și spanacul.

Îngrijirea și revitalizarea gazonului: scarificare, aerare și fertilizare

Un gazon dens și verde necesită mai mult decât o simplă tundere. După topirea zăpezii, la baza firelor de iarbă se formează un strat de materie vegetală moartă care blochează apa și oxigenul.

Treci peste gazon cu un scarificator pentru a elimina acest strat sufocant. Dacă solul este foarte tasat, un aerator va crea mici orificii în pământ, permițând rădăcinilor să se dezvolte în profunzime. La finalul acestor operațiuni, aplică un îngrășământ solid bogat în azot, care va stimula creșterea rapidă și viguroasă a ierbii.

Verificarea sistemului de irigații și pregătirea pentru zilele secetoase

Chiar dacă primăverile pot fi ploioase, sistemul de irigații trebuie testat din timp pentru a nu fi luat prin surprindere de primele valuri de căldură. Înghețul de peste iarnă poate provoca fisuri invizibile la nivelul conductelor sau al pompelor.

Inspectează furtunurile, garniturile și aspersoarele. Dacă folosești un hidrofor sau o pompă submersibilă, verifică presiunea și asigură-te că nu există scurgeri la îmbinări. Curăță filtrele de impurități și reglează unghiul aspersoarelor pentru a acoperi eficient zonele cu vegetație, evitând risipa de apă pe alei sau garduri.

Curățarea aleilor pavate și a mobilierului de grădină

Aspectul general al curții este definit și de curățenia suprafețelor construite. Mușchii, noroiul și praful acumulat pe pavaje pot face aleile alunecoase și inestetice.

Un aparat de spălat cu presiune este cea mai rapidă soluție pentru a reda strălucirea pietrei, betonului sau cărămizii aparente. Treci apoi la mobilierul de terasă. Spală scaunele și mesele, iar dacă ai mobilier din lemn, aplică un strat proaspăt de ulei protector sau lac special pentru exterior, care va preveni crăparea materialului sub razele soarelui de vară.

Ce faci după sezon ca să pornească la prima cheie anul viitor: depozitare, curățare, piese care merită schimbate

Eficiența lucrărilor de primăvară depinde de modul în care îți tratezi echipamentele la finalul fiecărui sezon de lucru. O rutină corectă de toamnă îți va salva timp prețios și bani în anul următor.

Curăță întotdeauna carcasa mașinii de tuns iarba de resturile vegetale umede, care provoacă rugină. Golește carburatoarele echipamentelor pe benzină sau folosește un stabilizator de combustibil. Pulverizează un spray lubrifiant pe piesele metalice expuse și depozitează sculele cu acumulatori într-un loc ferit de îngheț. Dacă observi curele uzate, filtre îmbâcsite sau lame tocite, comandă piesele de schimb și montează-le înainte de depozitare; astfel, primăvara viitoare vei fi gata de treabă de la prima cheie.