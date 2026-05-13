Pe scurt: Meta a introdus un software care urmărește mișcările mouse-ului angajaților, declanșând proteste și o petiție internă.

Angajații Meta au organizat marți, 12 mai 2026, un protest în mai multe sedii ale companiei din Statele Unite, împărțind pliante prin care își exprimă nemulțumirea față de implementarea unui software de monitorizare a mișcărilor mouse-ului pe calculatoarele de serviciu.

Potrivit HotNews.ro, acțiunea a vizat sălile de ședințe, automatele de vânzare și chiar distribuitoarele de hârtie igienică din birourile Meta, unde au fost plasate fluturași care îi îndemnau pe angajați să semneze o petiție online împotriva acestei măsuri.

Protestul vine pe fondul unor tensiuni crescânde în interiorul companiei, unde tot mai mulți angajați discută despre posibilitatea organizării sindicale.

Nemulțumirile au fost alimentate de planurile Meta de a-și restructura forța de muncă în jurul inteligenței artificiale și de anunțurile privind concedieri masive, dar și de introducerea sistemului de monitorizare digitală.

De câteva luni, angajații și-au exprimat nemulțumirea pe platformele interne și pe forumurile online ale companiei, criticând atât perspectivele de concedieri, cât și supravegherea activității la calculator. Ei susțin că noul software ar avea ca scop colectarea de date pentru dezvoltarea unor roboți care să înlocuiască angajații.

Meta a transmis, într-un comunicat, că tehnologia de urmărire a mișcărilor mouse-ului este necesară pentru a oferi modele reale de utilizare a computerului, utile în dezvoltarea agenților AI care să ajute oamenii în sarcinile zilnice.

„Dacă dezvoltăm agenți care să ajute oamenii să îndeplinească sarcini zilnice folosind computerul, modelele noastre au nevoie de exemple reale despre modul în care oamenii le utilizează efectiv – lucruri precum mișcările mouse-ului, clicurile pe butoane și navigarea în meniurile derulante”, a precizat compania.

Protestul și petiția internă marchează o nouă etapă în relația dintre angajați și conducerea Meta, pe fondul schimbărilor tehnologice și al presiunilor legate de restructurări.