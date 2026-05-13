FC Hermannstadt a pus la vânzare online biletele pentru meciul de luni, 18 mai, de pe ”Municipal”, cu FCSB, ultimul din play-out.

Clubul sibian a dublat prețul biletelor pentru ultimul meci din play-out, cel cu FCSB, de care depinde participarea la ”baraj”.

Astfel, costul tichetelor de acces este următorul: 100 lei la Tribuna 1, 90 de lei la Tribuna 2 și 50 lei la peluze. Tichetele sunt deja disponibile pe platforma Bilete.ro.

Copiii sub 6 ani au intrarea gratuită, dar nu au loc alocat, așa că este recomandat să stea în brațele părinților sau însoțitorului.

Cu siguranță, scumpirea biletelor nu îi va bucura deloc pe fanii sibieni, care sunt oricum dezamăgiți de prestațiile foarte modeste ale echipei în acest sezon și au avut reacții acide la această decizie pe pagina oficială a clubului.

Începând se sâmbătă, biletele se vor vinde și fizic, la Stadionul Municipal.

Meciul FC Hermannstadt – FCSB se va disputa luni, 18 mai, de la ora 20.30. Pentru a prinde ”barajul” cu Voluntari, sibienii trebuie să obțină minim un egal și să spere că Unirea Slobozia nu va câștiga acasă cu UTA.

