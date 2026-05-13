Alexandru Zerestea, băiețelul în vârstă de 5 ani, este căutat fără încetare în Sebeșu de Jos. Deși a dispărut de mai bine de 40 de ore, tatăl lui spune că nu și-a pierdut speranța și îi roagă pe oameni să vină în număr cât mai mare să ajute la căutări.

Tatăl băiatului dispărut face apel pe rețelele de socializare și îi roagă pe oameni să vină să ajute la căutări. El spune că nu și-a pierdut speranța că încă îl mai poate găsi în viață pe Alex.

„Dragi prieteni, dragi cetățeni, am rugămintea mare, haideți într-un număr cât mai mare să ne ajutați. Haideți în număr cât mai mare. Eu nu mi-am pierdut speranța că încă îl putem găsi pe Alex în viață. Nu mi-am pierdut-o. E frig, a fost frig azi-noapte, a fost o ploaie foarte rece, dar nu mi-am pierdut speranța. Vă rog frumos, haideți în număr cât mai mare! Cu cât suntem mai mulți, șansele ca să îl găsim mai repede și în viață sunt mai mari. Vă rog mult de tot, haideți cât mai mulți”, a spus Toma Zerestea, tatăl băiatului dispărut, într-o transmisiune LIVE pe Facebook.

Bărbatul a explicat, în cursul zilei de marți, cum a avut loc dispariția. Cei doi se aflau în extravilanul localității, iar în timp ce el repara un gard, băiețelul s-a făcut nevăzut. Omul a povestit că și-a dat seama la scurt timp că nu mai este lângă el și a început să îl strige, dar în zadar.

Vă reamintim că micuțul se numește Zerestea Toma-Alexandru, are 5 ani, o înălțime de 1 metru, păr șaten, tuns scurt și ochi căprui. La data dispariției purta o bluză albastră, pantaloni sport gri și pantofi sport albaștri.