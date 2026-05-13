După aproape două zile de căutări, Alexandru Zerestea a fost găsit. Micuțul în vârstă de 5 ani, din Sebeșu de Jos, este în viață și nu este rănit. Tatăl acestuia le-a transmis un mesaj de mulțumire tuturor autorităților implicate în această operațiune, dar și sutelor de voluntari care au participat la căutări.
Toma Zerestea, tatăl lui Alexandru, băiatul dispărut luni după-amiaza și regăsit miercuri, le-a mulțumit tuturor oamenilor care au participat la căutări în ultimele două zile. Vizibil emoționat, omul a mărturisit că nu a dormit decât o oră și jumătate în ultimele două zile și s-a concentrat pe găsirea fiului său.
„Eu vreau să vă mulțumesc din tot sufletul! Mobilizarea a fost exemplară, mă bucur foarte mult. M-ați ascultat și m-ați înțeles că lucrurile trebuie făcute pe unde și cum spun eu și așa a fost. Vă mulțumesc mult pentru toate eforturile făcute, pentru răbdare. Poate câteodată am fost mai agitat, poate am zbierat, poate am făcut… dar cred că dacă erați în situația asta, erați la fel de stresați. Să știți că nu e ușor. Am dormit o oră și jumătate de când s-a întâmplat pierderea lui Alexandru, am mâncat foarte puțin și acum resimt oboseala. Acum când l-am găsit resimt oboseala în genunchi. Tremur de fericire. Mă bucur enorm de mult și vreau să vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc foarte mult voluntarilor, au venit din multe părți ale țării”, a spus Toma Zerestea, tatăl băiatului.
Sursa video: Nicoleta Ocneriu / Facebook
