Pe scurt: Un val de aer polar aduce vânturi de până la 80 km/h și temperaturi scăzute. Un nou ciclon va genera ploi la finalul săptămânii.

Vremea s-a răcit brusc în România, iar meteorologii au emis două coduri galbene de vânt puternic pentru miercuri, 13 mai.

Potrivit Adevărul, temperaturile continuă să scadă, iar valorile termice sunt sub media obișnuită pentru această perioadă.

Primul cod galben este valabil între orele 6:50 și 10:00 și vizează zona depresionară a județelor Covasna și Brașov, precum și zona joasă a Brașovului. În acest interval, vântul atinge viteze la rafală de 50–70 km/h.

Al doilea cod galben, valabil între orele 10:00 și 22:00, afectează Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei. Aici, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50–70 km/h, iar izolat poate ajunge la 80 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis că temperaturile vor scădea accentuat în vestul și nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Miercuri, cerul va fi variabil în vest și sud-vest, unde doar izolat, la începutul zilei, pot apărea ploi slabe. În restul țării, se anunță înnorări și ploi temporare, în special în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar pe arii mai restrânse în Muntenia și Dobrogea. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp.

La munte, pe creste, sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei în regiunile sudice, cu rafale de 50–70 km/h și izolat până la 80 km/h, dar și local în regiunile centrale și estice, unde poate atinge 40–45 km/h. Noaptea, intensitatea vântului va scădea treptat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, iar cele minime, în majoritatea zonelor, între 2 și 10 grade.

În București, temperaturile scad, iar vremea devine răcoroasă pentru această dată. Maxima va fi de aproximativ 17 grade, iar minima de 8–9 grade. Cerul va fi temporar noros, cu condiții de ploaie slabă, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei.

Un nou val de aer polar va aduce ploi la finalul săptămânii

Potrivit ANM, vremea va începe să se încălzească din nou începând de joi, 14 mai, când circulația aerului se va orienta din sectorul sud-vestic, favorizând creșterea valorilor diurne spre mediile climatologice. Temperaturile maxime vor ajunge, vineri, 15 mai, și sâmbătă, 16 mai, la valori cuprinse între 19 și 26 de grade.

În același timp, o nouă pătrundere de aer polar dinspre nordul către vestul și centrul Europei va genera un ciclon mediteranean activ, care va migra spre sud-estul continentului la finalul săptămânii. În aceste condiții, din după-amiaza zilei de sâmbătă, 16 mai, vremea va deveni din nou instabilă în zonele de deal și de munte, iar duminică, 17 mai, în cea mai mare parte a teritoriului, fiind așteptate ploi sub formă de aversă, local însemnate cantitativ.

Prognoza ANM vine după o perioadă cu oscilații mari de temperatură și episoade de ploi abundente în această primăvară.