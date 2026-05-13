Un suporter al Universității Cluj vine la Sibiu într-un mod cu totul inedit, cu căruța și va face drumul în șapte ore!

Adrian Buda a ales un mod inedit de a fi prezent la finala Cupei României de la Sibiu. El a decis să plece de la Cluj la Sibiu cu căruța, alături de căluțul Gloria și cățelul Zorba.

”Am plecat la prima oră din Cluj și am estimat că o să ajungem la Sibiu după vreo 7 ore. Este un drum dificil, pentru că nu avem voie pe autostradă, plus că nici vremea nu ține cu noi. Plouă torențial, dar sperăm să ajungem în această formulă la meci. Gloria și Zorba, cățelul meu, ne ajută să ne îndeplinim acest vis. Nu este prima dată când am echipat așa căruța și pe Gloria” a spus Buda pentru Digi Sport.

”Am în căruță o excepționala pălincă și plăcinte gustoase”

Din căruță nu lipsesc plăcinta și pălinca de Chechiș, care îl vor ajuta să înfrunte ploaia mai ușor. ”Și asemenea înaintașilor noștri care plecau la marile evenimente, la unire cu tot ce trebuie, așa și noi am plecat la drum cu o excepțională pălincă de prune produsă în Chechiș, Sălaj, și cu cele mai gustoase plăcinte”, a a mai spus fanul ”șepcilor roșii”.

Cel mai probabil, fanul clujean se va întoarce după meci în același mod și va ajunge joi dimineața acasă. El va repeta isprava la finele săptămânii, când va merge la Craiova pentru meciul decisiv la titlu.