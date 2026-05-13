Cu o întârziere de mai bine de o oră față de ora programată, fanii lui Universitatea Craiova au ajuns la gara din Sibiu și au plecat spre Piața Mică.
Fanii olteni au plecat din Gara Craiova cu un tren special, care conține 13 vagoane și care a fost pus la dispoziția celor aproximativ 1200 de suporteri care au ales acest mijloc de transport pentru a ajunge la finala Cupei României.
Printre cei care au ales călătoria cu trenul alături de fani sunt și oameni din staff-ul administrativ al Universității Craiova, în frunte cu patronul Mihai Rotaru, dar și ceilalți acționari ai clubului.
Șefii din Bănie au plătit 50.000 de euro pentru a închiria un zbor de tip charter pentru echipă pe ruta Craiova – Sibiu.
Mulți fani ai Craiovei au făcut deplasarea și cu mașinile, cei 223 de km fiind parcurși în aproximativ 3 ore și jumătate. ”Toată lumea știe, cupa e-n Bănie!” au scandat fanii olteni ajunși la Sibiu.
Va fi o zi dificilă pentru Jandarmerie, ținând cont că suporterii celor două echipe vor fi despăriți de doar 100 de metri, în Centrul Istoric al Sibiului.
Printre scandările preferate ale oltenilor sunt ”U Cluj se dă cu ruj!”, dar și trivialități contra lui Dinamo, generate de faptul că suporterii ai ”câinilor roșii” vor veni să susțină adversara.
Inițial, solicitarea venită din partea Universitatea Craiova, de a primi pentr fani Piața Mică, nu ar fi fost acceptată de Jandarmerie, fapt care a dus la discuții.
Delegația Craiovei a avansat posibilitatea de a nu se prezenta la finală dacă nu sunt respectate condiții identice pentru suporteri, iar cererea s-a aprobat miercuri.
Marți seara, o parte dintre fanii celor două echipe au mers la hotelul unde era cazată echipa adversă, în tentativa de a nu lăsa jucătorii să se odihnească.
Finala Cupei, U Cluj – Universitatea Craiova se dispută miercuri, de la ora 20.00, pe Stadionul Municipal din Sibiu.
Arena din Parcul sub Arini va fi pentru a 3-a oară gazdă a unei finale de Cupa României. Precedentele două situații s-au decis la penaltyuri: sezonul 2022/23, Sepsi OSK – „U” Cluj 0-0 / 5-4 d.l.dep. și sezonul 2023/24, Corvinul – Oțelul 2-2 / 3-2 d.l.dep.
