Din satul Galeș din Mărginimea Sibiului, până la birourile Comisiei Europene de la Bruxelles.

Ioan-Cosmin Herța, apicultor din orașul Săliște și fondatorul brandului Herța Bio Apicole, este unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la schimbarea regulilor privind etichetarea mierii în Uniunea Europeană, într-un demers menit să combată produsele falsificate și concurența neloială de pe piață.

Începând cu 14 iunie 2026, fiecare borcan de miere vândut în Uniunea Europeană va trebui să indice clar țara de proveniență a mierii și procentul exact din fiecare țară în cazul amestecurilor.

Potrivit Agrointel.ro , expresiile generale precum „amestec UE și non-UE” nu vor mai fi acceptate pe etichete. Dacă un produs conține, spre exemplu, 50% miere din România și 50% din China sau Ucraina, aceste informații vor trebui afișate clar pe borcan.

Măsura este considerată un pas important pentru protejarea consumatorilor și a producătorilor locali, iar apicultorul sibian spune că lupta pentru transparență a pornit din problemele reale cu care se confruntă apicultura românească.

Piața este afectată de importurile de miere ieftină

Cosmin Herța produce miere ecologică în Mărginimea Sibiului și spune că ani la rând piața a fost afectată de importuri foarte ieftine și produse despre care consumatorii nu știau exact ce conțin.

„Momentan se acceptă pe etichete să se pună amestec UE și în afara statelor UE, dar nu știm de unde provine, nu știm ce-i cu ea, nu știm ce conține”, a declarat apicultorul sibian

Acesta spune că a avut mai multe intervenții la Bruxelles și discuții directe cu oficiali europeni, inclusiv cu Christophe Hansen, Comisarul European pentru Agricultură și Alimentație. În cadrul întâlnirilor, sibianul a atras atenția asupra importurilor masive de miere ieftină și asupra efectelor pe care acestea le au asupra apicultorilor români.

De ce este importantă o etichetă „curată”

Noua regulă îi va ajuta pe consumatori să știe exact ce cumpără și să poată face diferența între mierea produsă local și amestecurile ieftine aduse din afara Uniunii Europene. Pentru apicultori, transparența este esențială într-o piață în care produsele foarte ieftine pun presiune pe producătorii care respectă standardele de calitate.

„Nu poți să lupți cu produse care intră în țară la un dolar kilogramul. Marile magazine își permit apoi să vândă la prețuri foarte mici, iar oamenii au încredere că dacă produsul este pe raft, înseamnă că este controlat”, spune Cosmin Herța.

Apicultorul sibian consideră că etichetarea clară va reduce concurența neloială și va permite cumpărătorilor să aleagă informat. În plus, schimbarea este văzută și ca o măsură împotriva produselor falsificate sau diluate care au ajuns în ultimii ani pe piața europeană.

Premiat de Comisia Europeană

Herța Bio Apicole a fost remarcat și la nivel european. Brandul fondat de apicultorul sibian a fost premiat în cadrul EU Organic Awards, competiție organizată de Comisia Europeană pentru promovarea agriculturii ecologice.

„Faptul că am fost nominalizați și premiați de Comisia Europeană în cadrul EU Organic Awards, ajungând în topul companiilor organice din Europa, a demonstrat că și România are un potențial uriaș în agricultura ecologică autentică”, a spus Cosmin Herța.

Pe lângă modificările privind etichetarea mierii, apicultorul spune că la Bruxelles s-a discutat și despre introducerea unei subvenții directe pentru familiile de albine, în contextul în care costurile pentru apicultori cresc de la an la an, iar mortalitatea albinelor este tot mai ridicată.