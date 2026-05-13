Sibiul devine astăzi capitala fotbalului românesc, iar veștile de la Centrul Meteorologic Transilvania Sud sunt cât se poate de bune pentru fanii care vor umple tribunele Stadionului Municipal. Finala Cupei României, programată de la ora 20:00, se va disputa sub un cer prietenos.

Deși am început ziua cu o atmosferă destul de rece, temperaturile sunt într-o ușoară creștere față de zilele precedente. Chiar dacă valorile termice rămân sub mediile obișnuite ale perioadei, aspectul vremii se ameliorează considerabil.

Potrivit meteorologului sibian Udo Reckerth, șansele de precipitații sunt aproape inexistente în oraș:

„Vom avea vreme bună pentru meci. Nu o să mai avem precipitații, decât șanse extrem de slabe. Vor fi condiții reduse de ploi slabe doar în zonele montane, atât astăzi, cât și mâine. Vremea este mai rece astăzi, iar mâine aș numi-o răcoroasă. Vântul, care ne-a dat bătăi de cap recent, își va reduce și el intensitatea, deci nu va reprezenta o problemă pentru desfășurarea partidei,” a explicat acesta.

Cum va fi vremea la ora 20:00?

Pentru suporterii care vin la stadion, recomandarea este să aibă la ei o haină ceva mai groasă. La ora de start a meciului dintre FC Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab.

Șansele de ploaie sunt sub 10% (doar la munte pot apărea izolat ploi slabe). Vântul este de intensitate redusă. Iar atmosferă este stabilă, fără riscuri de descărcări electrice sau averse.

Ce urmează în weekend: Se încălzește, dar revin ploile

Dacă astăzi ne bucurăm de o vreme uscată, sfârșitul de săptămână aduce un tablou meteorologic diferit. De vineri și până duminică, temperaturile vor crește treptat, ajungând la valori normale pentru mijlocul lunii mai.

Totuși, această încălzire vine la pachet cu o instabilitate atmosferică accentuată. Meteorologii avertizează că, odată cu weekendul, revin aversele de ploaie însoțite de descărcări electrice, fiind posibile și cantități de apă mai însemnate în anumite zone. Până atunci însă, atenția rămâne pe gazon, unde condițiile meteo promit un spectacol sportiv fără întreruperi cauzate de capriciile vremii.