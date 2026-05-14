Polițiștii sibieni, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român și ANAF, au desfășurat miercuri, 14 mai, o amplă acțiune de control pe DN 1, în zona punctului de control Veștem, pentru verificarea legalității transportului rutier de persoane și mărfuri, dar și pentru creșterea siguranței rutiere.

Acțiunea s-a desfășurat în intervalul orar 09:00 – 13:00 și a vizat în special transporturile de mărfuri considerate cu risc de evaziune fiscală. Autoritățile au urmărit prevenirea și combaterea faptelor ilegale, precum și respectarea prevederilor legale în domeniul transporturilor.

“În urma controalelor tehnice efectuate împreună cu specialiștii Registrului Auto Român, au fost constatate 20 de deficiențe tehnice, dintre care 2 privind expirarea inspecției tehnice periodice, 2 situații privind utilizarea unor folii neomologate, 5 cazuri de anvelope uzate, 5 deficiențe ale sistemului de iluminare, o situație privind netranscrierea dreptului de proprietate și alte 5 deficiențe tehnice.” a transmis IPJ SIBIU

Rezultatele controalelor

În cadrul controalelor, polițiștii au verificat 40 de autovehicule și au efectuat 38 de testări cu aparatele alcooltest.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 17.162,25 lei. Dintre acestea, 20 de amenzi au fost aplicate pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor, iar alte 28 pentru abateri la regimul rutier prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002.

Totodată, polițiștii au reținut 10 certificate de înmatriculare și două permise de conducere. Un șofer a rămas fără permis pentru trecerea pe culoarea roșie a semaforului, iar altul pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare.

În ceea ce privește transportul de marfă, oamenii legii au aplicat 14 sancțiuni pentru abateri la regimul circulației și au reținut alte două certificate de înmatriculare.

Reprezentanții IPJ Sibiu au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și pentru identificarea participanților la trafic care nu respectă legea.

FOTO IPJ SIBIU