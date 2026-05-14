Evoluție anuală București: stabilitate în aproape toate sectoarele, cu excepția Sectorului 1 (+3%)

stabilitate în aproape toate sectoarele, cu excepția Sectorului 1 (+3%) Creșteri anuale: În Timișoara prețurile chiriilor au crescut cu 8% la nivel de oraș

În Timișoara prețurile chiriilor au crescut cu 8% la nivel de oraș Scăderi anuale: au fost înregistrate în Iași (-3%), Constanța (-2%) și Craiova (-1%)

au fost înregistrate în Iași (-3%), Constanța (-2%) și Craiova (-1%) Cele mai căutate apartamente sunt cele cu două camere, unde la Sibiu prețul stagnează

sunt cele cu două camere, unde la Sibiu prețul stagnează Cele mai căutate orașe pentru închiriere: București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Timișoara generează cele mai multe vizualizări pe platformă

Piața chiriilor din România s-a temperat în aprilie 2026 comparativ cu luna martie, cu prețuri care au stagnat sau au scăzut în majoritatea orașelor analizate. Cele mai mari ajustări lunare au fost înregistrate în Sectorul 2 și Sectorul 5 din București (-7% fiecare), urmate de Sibiu și Iași (-6%) și Arad (-5%), în timp ce Brașov și Sectorul 4 au consemnat scăderi de -4%. În acest context, Oradea a fost singurul oraș dintre cele analizate în care chiriile au crescut față de luna anterioară, cu +5%, în timp ce în alte piețe importante, precum Cluj-Napoca, Constanța sau Craiova, prețurile au rămas stabile, conform anunțurilor publicate pe Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România.

Raportat la luna aprilie a anului trecut, evoluția chiriilor indică o piață în mare parte stabilă, cu variații de preț reduse în majoritatea orașelor analizate. Singurele creșteri anuale per orașe au fost înregistrate în Timișoara (+8%), dar și în Sectorul 1 din București (+3%), în timp ce scăderi s-au înregistrat în piețe precum Iași (-3%), Constanța (-2%) și Craiova (-1%). Pentru restul orașelor și sectoarelor analizate, nivelul chiriilor a rămas similar cu cel din aprilie 2025, ceea ce confirmă o tendință de stabilizare la nivelul pieței.

„Datele din aprilie indică o temperare a dinamicii pieței chiriilor, după o perioadă în care presiunea pe prețuri a fost mai vizibilă în unele orașe. Conform datelor de pe platforma Storia, evoluția rămâne una echilibrată, cu un avans de aproximativ +1% de la un an la altul și o scădere de -1,9% față de luna martie, ceea ce confirmă această tendință de stabilizare. În același timp, trebuie avut în vedere că există diferențe între indicatorii oficiali, precum cei publicați de Institutul Național de Statistică, ce includ toate tipurile de chirii din economie (inclusiv pe cele pentru locuințele din domeniul public sau privat al statului), și evoluțiile observate în marile centre urbane bazate pe prețurile din ofertele existente pe platforma Storia, unde vedem mai degrabă stagnări și ajustări punctuale de la o lună la alta. Scăderile observate în mai multe piețe locale, alături de numărul ridicat de orașe în care prețurile au rămas stabile, sugerează o schimbare în comportamentul chiriașilor, care devin mai atenți la buget, dar și o flexibilitate mai mare din partea proprietarilor în stabilirea prețurilor”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare).

Cum arată căutările pentru închiriere?

În aprilie 2026, utilizatorii Storia au vizualizat cu 6% mai multe anunțuri imobiliare față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe anunțuri imobiliare vizualizate pe platforma Storia în aprilie 2026 au fost în București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Timișoara.

La nivel național, apartamentele cu două camere rămân cele mai căutate pe platformă, reprezentând aproape jumătate din totalul vizualizărilor în aprilie 2026. Pe locul al doilea se situează garsonierele, cu o cotă de 31,5% din total, în timp ce apartamentele cu trei camere ocupă a treia poziție, cu 18,6% din total. Totuși, dacă ne raportăm la dinamica față de anul trecut, segmentul de trei camere este cel care câștigă cel mai mult teren (+12%), ceea ce sugerează un interes în creștere pentru locuințe mai spațioase.

Cele mai multe anunțuri imobiliare vizualizate de utilizatorii Storia din București au fost în Sectorul 3 și Sectorul 6, care ocupă primele două poziții în topul celor mai căutate zone ale capitalei. În același timp, Sectorul 1 a înregistrat cea mai mare creștere de anunțuri vizualizate (+21%), urmat de Sectorul 5 (+12,5%) și Sectorul 4 (+9%).

București: prețuri per sectoare și tipuri de apartamente

În Capitală, diferențele dintre sectoare rămân vizibile, atât în funcție de tipul locuinței, cât și la nivelul prețului mediu de închiriere. În aprilie 2026, Bucureștiul a înregistrat un preț mediu de aproximativ 609 euro, în ușoară scădere față de luna anterioară (-2,7%).

Sectorul 1 își menține poziția de cel mai scump sector din București, cu un preț mediu de aproximativ 806 euro, în scădere cu aproximativ 6% comparativ cu aprilie 2025. Pe următoarea poziție se află Sectorul 2, cu un preț mediu de aproximativ 669 euro, urmat de Sectorul 3 și Sectorul 5, cu 537, respectiv 531 euro, ambele sectoare înregistrând variații minore față de anul trecut. În Sectorul 4, prețul mediu al chiriei a fost de 506 euro, iar Sectorul 6 rămâne sectorul cu cele mai reduse prețuri medii, de aproximativ 484 euro.

În București, în funcție de tipul locuinței, garsonierele au avut un preț mediu de aproximativ 397 euro, în creștere ușoară față de anul trecut (4%). Apartamentele cu două camere s-au închiriat cu un preț mediu de aproximativ 582 euro (-2% față de anul trecut), în timp ce apartamentele cu trei camere au ajuns la aproximativ 843 euro, cu variații ușoare față de aprilie 2025 (-2%).

La nivel de sectoare, evoluțiile au fost mixte de la an la an. Prețurile medii de cerere au crescut cel mai vizibil în Sectorul 5, în special pe segmentul garsonierelor (+11% vs. aprilie 2025) și al apartamentelor cu trei camere (+7%). În contrast, Sectorul 1 a înregistrat scăderi, mai ales pe segmentul apartamentelor mai mari (-3% pentru două camere și -8% pentru trei camere).

Sectorul 1 rămâne zona cea mai scumpă, cu chirii medii de 450 de euro pentru garsoniere, 690 euro pentru apartamentele cu două camere și 1.100 de euro pentru apartamentele cu trei camere. Comparativ cu anul trecut, Sectorul 1 a înregistrat scăderi pe segmentul apartamentelor mai mari (-3% pentru două camere și -8% pentru trei camere).

În Sectorul 2, chiriile medii de cerere au fost de 380 de euro pentru garsoniere, 650 de euro pentru două camere și 900 de euro pentru trei camere. Comparativ cu anul trecut, cele mai vizibile creșteri au fost pe segmentul garsonierelor (+9%) și al apartamentelor cu trei camere (+3%).

Sectorul 3 a înregistrat niveluri de 399 euro pentru garsoniere, 550 de euro pentru apartamentele cu două camere și 700 de euro pentru cele cu trei camere, cu o creștere de aproximativ 5% pe segmentul garsonierelor față de anul trecut.

În Sectorul 4, chiriile medii au fost de 380 de euro pentru garsoniere, 500 de euro pentru două camere și 630 de euro pentru trei camere, fără variații de prețuri comparativ cu anul trecut.

În Sectorul 5, chiriile medii s-au situat la 390 de euro pentru garsoniere, 550 de euro pentru apartamentele cu două camere și 650 de euro pentru cele cu trei camere, cu o creștere de până la 11% pe segmentul garsonierelor și de 7% pentru apartamentele cu trei camere.

Sectorul 6 a înregistrat chirii medii de 400 euro pentru garsoniere, 500 de euro pentru două camere și 600 de euro pentru trei camere. Prețurile de cerere au rămas similare cu cele de anul trecut.

Care sunt principalele orașe cu cele mai IEFTINE chirii

În Arad, unde chiriile sunt mai reduse comparativ cu alte orașe analizate, garsonierele au avut un preț mediu de 250 de euro în luna aprilie, în creștere cu 14% de la un an la altul. Apartamentele cu două camere s-au menținut la un nivel de 350 de euro, în timp ce apartamentele cu trei camere au rămas la 450 de euro. Comparativ cu luna anterioară, cele mai vizibile ajustări au fost pe segmentul garsonierelor, care au crescut cu 14% atât de la un an la altul, cât și de la o lună la alta (aprilie 2026 versus martie).

Oradea continuă să se poziționeze printre piețele cu chirii reduse. În aprilie 2026, garsonierele s-au închiriat, în medie, cu 275 de euro, în scădere cu 2% față de anul trecut, în timp ce apartamentele cu două camere au rămas la 400 de euro. Pentru locuințele cu trei camere, prețul mediu a rămas la 500 de euro, fără variații anuale, dar în creștere cu 4% comparativ cu luna precedentă (martie 2026).

În Craiova, nivelul chiriilor a fost de 300 de euro pentru garsoniere (în creștere cu 3% față de anul trecut), 430 de euro pentru apartamentele cu două camere (fără variații) și 500 de euro pentru cele cu trei camere. Segmentul apartamentelor mari a înregistrat cea mai vizibilă ajustare anuală, cu o scădere de 9%, în timp ce, de la o lună la alta, prețurile au rămas stabile.

În Sibiu, evoluția chiriilor din luna aprilie 2026 indică o temperare a prețurilor pe segmentul garsonierelor. Acestea s-au închiriat cu 306 euro în medie, în scădere cu 6% față de anul trecut și cu 4% față de luna anterioară. Apartamentele cu două camere au rămas la niveluri similare cu cele din urmă cu un an, respectiv de 400 euro, în timp ce prețurile apartamentelor cu trei camere au scăzut cu 6%, ajungând la 500 euro.

În Iași, piața chiriilor a consemnat ușoare ajustări. Garsonierele s-au închiriat cu 340 de euro, în creștere cu 3% de la un an la altul, dar cu o scădere lunară de 3%, iar apartamentele cu două camere s-au menținut la 450 de euro. Locuințele cu trei camere au scăzut la 540 de euro, marcând o reducere de 2% față de anul trecut, dar și comparativ cu luna anterioară.

Care sunt principalele orașe cu cele mai SCUMPE chirii

Cluj-Napoca rămâne printre cele mai scumpe piețe de închiriere din țară. În martie 2026, garsonierele au avut un preț mediu de 400 de euro, în creștere cu 5% față de anul trecut, în timp ce apartamentele cu două camere au ajuns la 575 de euro, în scădere cu 3%. Apartamentele cu trei camere s-au menținut la 700 de euro. Comparativ cu luna anterioară (martie 2026), cele mai vizibile ajustări din aprilie au fost pe segmentul apartamentelor cu două camere, unde prețurile au scăzut cu 4%.

Constanța a înregistrat o evoluție diferită în funcție de tipul locuinței. Garsonierele au avut un preț mediu de 350 de euro, la același nivel ca anul trecut, dar în creștere cu 6% față de luna anterioară. Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, fără variații, în timp ce segmentul locuințelor cu trei camere a ajuns la 680 de euro, în creștere cu 1% de la un an la altul și în scadere cu 3% față de luna precedentă.

În Brașov, chiriile au rămas la un nivel ridicat, deși evoluția a fost mixtă. Garsonierele s-au închiriat cu 358 de euro, în creștere cu 2% față de anul trecut, însă în ușoară scădere față de luna anterioară (-1%). Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, iar cele cu trei camere la 650 de euro, fără variații anuale, dar cu o ajustare lunară de minus 4% pe segmentul locuințelor cu două camere.

Timișoara se menține în categoria orașelor cu chirii mai reduse, deși dinamica este diferită în funcție de tipul locuinței. Garsonierele s-au închiriat cu 300 de euro în medie, cu 7% mai mult față de anul trecut, dar cu un plus de 3% față de luna anterioară. Apartamentele cu două camere au rămas la 420 de euro, la fel ca anul trecut, dar în scădere cu 7% comparativ cu luna precedentă. Locuințele cu trei camere au rămas la 500 de euro.

Despre Storia

Storia e cea mai vizitată platformă imobiliară din România și își propune să aducă mai multă claritate pe piața imobiliară. E locul unde mii de proprietari, agenți imobiliari și dezvoltatori își prezintă ofertele. Storia își propune să îi sprijine pe cei care caută locuința potrivită, oferind instrumente și informații valoroase despre piața imobiliară, cu scopul de a-i ajuta să ia decizii informate. În 2022, Storia a lansat un instrument care analizează calitatea vieții în cartierele din România. Indexul Storia (inițial T.R.A.I.) oferă un scor de la 0 la 100 pentru fiecare cartier, pe baza a 17 criterii importante pentru români. Acestea includ atât date obiective – precum traficul, calitatea aerului sau prețul locuințelor – cât și percepții subiective, colectate printr-un studiu aflat în desfășurare, la care au răspuns peste 110.000 de persoane. Printre aspectele evaluate se numără siguranța, curățenia, liniștea sau accesul la piste de biciclete. Scopul este ca oamenii să aibă o imagine mai clară asupra cartierelor în care trăiesc sau în care se gândesc să se mute.